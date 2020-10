Se forma la depresión tropical 28 en el Caribe

MÉRIDA.- El Centro Nacional de Huracanes confirmó la formación de la depresión tropical número 28 en el Caribe, se localiza a 445 kilómetros al este-sureste de Cozumel y al oeste de Cuba.

Hasta el momento presenta rachas de vientos máximos sostenidos de 45 km/h.

Here are key messages on newly-formed Tropical Depression 28. A Tropical Storm Watch is in effect for western Cuba and there is also a risk of tropical storm conditions in the northern Yucatan Peninsula Monday night and Tuesday. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/pAbkAtohWH