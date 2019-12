Se fragmenta el FUTV

Inconformes con su dirigente, se van a otro grupo

Varios taxis del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) cambian su tradicional logotipo e imagen de franjas rojas por otras de franjas de color esmeralda y logotipo de la agrupación Taxistas Asociados de Yucatán, A.C. (Tayac).

De esta forma se inicia el éxodo de choferes inconformes con la reelección de Héctor Fernández Zapata, “Billy” secretario general del FUTV, durante polémica y violenta asamblea de junio pasado y continuada con la intervención del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que organizó el proceso.

En esa ocasión, mediante votación libre y secreta, “Billy” obtuvo 1,571 votos contra 1,233 de su contrincante, Jorge “Chino” Zapata López.

Basados en el Artículo 358, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, los taxistas solicitaron a la directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Wendy Lucía Lugo Ancona, el cambio de estatus de sus concesiones.

Liberación apegada

“La liberación de nuestras concesiones está apegada a la Ley Federal del Trabajo y agradecemos al director del Instituto de Movilidad que nos permite liberarnos del yugo del sindicato del Volante”, señaló Luis Ediovigildo Aguilar Morales, representante de los taxistas inconformes y primer taxista en salir del FUTV y adherirse a Tayac.

Aguilar Morales aseveró que muchos concesionarios se adhieren a Tayac porque ya no comulgan con los ideales del secretario Fernández Zapata, por ello prefieren hacerse a un lado del sindicato al que pertenecieron.

“El señor (“Billy”) sólo ve por su bienestar, no del sindicato, no defiende las fuentes de trabajo, se dedica a la política, a su rancho, por ello nos estamos saliendo”, señaló Aguilar Morales, quien ya repintó su taxi con la imagen del nuevo grupo al que ahora pertenece.

Dice que poco a poco abandonan al FUTV y son alrededor de 400 operadores y concesionarios los que van a salir, lo que sería el primer desprendimiento masivo de ese sindicato. Otros exsocios que cambian el imagen de sus unidades son José Matey, Raúl Dájer y Julio Serrano, entre muchos más.

“El sindicato del Volante no es malo, el malo es el dirigente y su comitiva”, subrayó. “Tenemos años en el sindicato y el dirigente no nos convence con su forma de trabajo, y si no estás contento en un lugar, ¿para qué seguir?”, indicó.

“Ya nos negó la baja voluntaria y por ello buscamos otro medio legal para salir. Agradecemos a Aref Karam (Espósitos), titular del Imdut el apoyo que nos está dando para liberar las concesiones y las facilidades para afiliarnos libremente donde queremos”.

Aguilar Morales recordó que la salida de los taxistas sólo es el cambio de estatus de sus concesiones y de empresa, pero no han renunciado a sus acciones dentro del FUTV, por lo que continuarán una lucha legal para recuperar el patrimonio que acumularon durante sus años de trabajo en ese sindicato de taxistas.

“Hay juicios pendientes por el dinero que nos debe (Fernández Zapata) y no lo soltaremos hasta que nos pague lo que nos corresponde”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

Nueva asociación de taxistas

Un líder de taxistas habla del FUTV y de los planes que hay en la nueva agrupación.

Aún se les debe

Luis Ediovigildo Aguilar Morales, representante de los taxistas inconformes y primer taxista en salir del FUTV y adherirse a Tayac, indicó que “en el (Frente Único de Trabajadores del) Volante existe mucha gente a la que no le han dado sus fondos de retiro, fondos de defunción, sus deducibles y fondos de accidentes”.

“Queremos ayudar…”

“Los queremos ayudar en esta nueva organización que estamos formando”, puntualizó.

Parte de una plataforma

La organización Tayac forma parte, junto con integrantes de la Unión Sindical de Taxistas de Yucatán (USTY) y Taxi Yuk, del proyecto de plataforma tecnológica Taxi Roll, aprobada por la Dirección de Transporte en agosto de 2017, y desde ese año pretendían invitar a radiotaxistas del FUTV.

Las tarifas “más bajas”

En la presentación de Taxi Roll sus promotores, Pedro José Pérez Briceño (Taxi Yuk) y José de Jesús Flores Martínez (USTY), dijeron que esta plataforma tendría las tarifas más bajas en Mérida.

