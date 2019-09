Cuestionan la cuenta pública

Se gasta más en imagen que en obras, señalan

Con el visto bueno de la mayoría de los regidores, el Cabildo de Mérida aprobó ayer en sesión ordinaria la cuenta pública municipal correspondiente a agosto.

Ésta, a decir de los ocho regidores que votaron en contra, no privilegia la obra pública, sino la imagen de la administración municipal por medio del rubro de comunicación social.

Los ediles Alejandrina León Torres, Ana Gabriela Aguilar Ruiz y Fausto Sánchez Torres, cuyo voto fue en contra de la aprobación de la cuenta, advirtieron que la administración municipal está destinando muchos más recursos a aspectos de proyección de imagen que a obra pública.

También cuestionaron que se destinen 47 millones de pesos a obra y 66 millones a comunicación social, esto último sin contar aún con las cifras de los gastos generados por los informes del alcalde Renán Barrera Concha correspondiente al primer año de su gestión.

Sánchez Torres fue más allá al replicar que para la organización de las pasadas carnestolendas el Ayuntamiento destinó alrededor de 50 millones de pesos.

Aunque se acordó la realización de auditorías, comentó, es la hora que los regidores aún no tienen respuestas a sus preguntas.

La síndico Diana Canto Moreno explicó que la cuenta pública municipal está conformada por gastos efectivamente pagados.

No obstante, dijo, cuando las empresas proveedoras de servicios o contratadas para la realización de obra presentan retrasos en la emisión de su documentación, el Ayuntamiento no puede hacer efectivo el pago y no se refleja en las cifras.

“Hay obra pública, se está haciendo, está presupuestada, pero si las empresas no tienen toda su documentación a tiempo simplemente no se les puede pagar, por eso la aparente poca inversión en este rubro en el mes”, explicó la funcionaria.— Emanuel Rincón Becerra