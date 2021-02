Se inicia hoy un nuevo diplomado para empresarios

Formación social y humana

El Diplomado de Formación Social (Difoso), que imparte la Confederación USEM, inicia hoy la preparación de una nueva generación de empresarios, que al terminar este estudio tendrán mayor sensibilidad social y humana.

El Difoso 2021 tendrá carácter internacional porque, según informó el director general de Confederación USEM, Leonardo Arzamendi Mendoza, se inscribieron participantes de Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Dominicana, Uruguay y México.

Este diplomado, que será virtual, es el más antiguo de Hispanoamérica. En sus más de 50 años de vigencia lleva egresados más de 10,000 participantes.

“Es un programa único en su tipo. Antes que en la academia se hablara de este tipo de capacitación ya se formaban empresarios socialmente responsables por medio de la Unión Social de Empresarios de México (USEM)”, recordó Leonardo Arzamendi. “Es sumamente importante formar a los jóvenes desde muy pequeños. Qué bueno que participen empresarios jóvenes. Esta formación debería ser parte de los programas de las universidades para sensibilizar a los que serán en el futuro dirigentes, dueños de empresas, colaboradores, proveedores, que entiendan que la función de la empresa es social, mientras más temprano lo sepan, es mejor porque van siendo más sensibles y van tomando decisiones para el bien común de la sociedad en general”.

Hizo un atento llamado a emprendedores, jóvenes y empresarios de cualquier edad, sin importar el tamaño de la empresa que dirigen, ya sea chiquita, mediana o grandota, porque son las mismas responsabilidades y carga que tienen, es la misma vocación de servicio que deben de tener, así tengan a dos colaboradores o 10,000, todos son importantes para el país y deben desarrollar su sensibilidad social.

“Es un diplomado internacional de formación social que organizamos la confederación USEM”, dijo. “En este diplomado contamos con una serie de expositores que son empresarios exitosos, de académicos y líderes sociales, entre otras personalidades que fueron alumnos. En este claustro de expositores está el actual presidente de Coparmex nacional (José Medina Mora) y otros destacados líderes”.

Este diplomado está dirigido a empresarios, dueños y directivos de empresas. El objetivo es formarlos con temas sobre compromiso y actuar social, en todas las interacciones que tienen con clientes, proveedores, el gobierno, colaboradores, entre otros, que pongan a la persona siempre al centro de sus decisiones, que haya una gestión empresarial centrado en la persona, que busquen incidir en la sociedad a través de la formación de los empresarios responsables. Este programa tiene la acreditación y certificación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), y el aval de la Universidad Provincial Eclesial de Guadalajara, perteneciente a la iglesia católica.

Arzamendi Mendoza destacó la categoría internacional del Difoso porque sin duda será una experiencia muy enriquecedora el intercambio de puntos de vista, las opiniones y experiencias de empresarios de otros países, de modo que vale la pena que los empresarios participen en esta generación 2021.

“Ya se inscribieron 40 personas para el diplomado que se inicia hoy y también está próximo a abrir otra convocatoria”, informó. “Son tres grandes momentos en la estructura de formación: la parte de los principios universales, la gestión empresarial y la influencia social. Es un diplomado de 8 módulos que abarcan 40 temas en 20 sesiones con clases virtuales todos los miércoles de 4 de la tarde a 7:30 de la noche”.

El objetivo, explicó, primero es formar parte de una comunidad empresarial en Iberoamérica; segundo, contar con una formación social que ha sido diseñado por empresarios para empresarios. No es un programa hecho únicamente por académicos, fue desarrollado, dictado e impartido para empresarios, esa es la gran diferencia con otros diplomados de corte académico. Ayuda a tener mayor conocimiento y experiencia de su rol para buscar el bien común, toma en cuenta que el rol del empresario debe de ser ejercido de cara a la sociedad, tiene un rol social la empresa y el empresario.— Joaquín Chan Caamal.

Repasan este rol con ideas prácticas y bien orientadas como aplicar estos principios para que haya una transformación de la sociedad y de la empresa.

“Como decimos los empresarios responsables, es una formación para construir una sociedad más justa, libre y humana”, recalcó. “Lo hacemos a través de profundizar los distintos principios universales como la solidaridad, subsidiaridad, el bien común y lo vemos de manera práctica. No solamente busca ayudar al colaborador, tiene un impacto de manera directa en los clientes, proveedores, la relación con autoridades de los distintos niveles, hacemos un acercamiento con el colaborador, buscamos que en la empresa se ponga a la persona en el centro empresarial, que todas las decisiones del empresario tengan presente a la persona”.

Dijo que uno de los principios fundamentales que busca inculcar el Difoso es que a las personas se le trate con todo respeto, toda persona es digna, que no la vea como un instrumento para lograr un fin, independientemente del rol que desempeña, ya sea un director, empleado de seguridad, de limpieza, todos tienen la misma dignidad humana y merecen el mismo trato y respeto. Todo esto se traduce en aspectos prácticos para que permitan una mejor toma de decisiones, que sean personas informadas de lo que pasa en la empresa, que se involucren y participen, que haya justicia social dentro de la empresa, que reciban un trato digno, que reciban una formación de superación a la que tienen derecho como la capacitación, un sueldo digno, y además que el trabajo sea parte de su crecimiento personal y familiar.

La misión del empresariado es la misma, tiene una función social, un compromiso y responsabilidad que cumplir. La empresa necesita ser altamente productiva, pero tiene que ser profundamente humana, no es suficiente que una persona gane mucho dinero y lo reparta entre sus colaboradores, que pague lo justo a sus proveedores y cumpla con el pago de impuestos, la empresa tiene un rol social, tiene la misión de crear riqueza porque si no lo hubiese, no podría hacer pago justo a proveedores, sus impuestos, a sus trabajadores, la riqueza es necesaria y la empresa es la única generadora que existe; pero no es suficiente, los empresarios tienen una responsabilidad para los trabajadores y después para los proveedores y el gobierno.

Los expositores del Difoso son de alto nivel y no solo hay personalidades del ámbito empresarial, líderes sociales, empresariales y académicos. En el claustro de profesores figuran personalidades que tienen una serie de responsabilidades dentro del Grupo Bimbo, como José Ignacio Mariscal, consejero del Grupo Bimbo; Antonio Sánchez Díaz de Rivera y Gerardo Aranda, ex presidentes nacionales de Coparmex; Arturo Picos, miembro y director de la cátedra “Caros Llano” del Ipade; Adrián Ruiz de Chávez, director del liderazgo de la Universidad Anáhuac; Javier Millán, ex director mundial de Grupo Bimbo, todos con amplia experiencia y trayectoria empresarial y directiva en los negocios.

El Difoso es uno de los programas exitosos que promueve e impulsa la USEM, pero en este mismo año, según reveló Arzamendi Mendoza, tendrá otro evento de alto impacto: el Encuentro del Mundo del Trabajo, que será el 11 de marzo venidero. Es un evento virtual abierto y gratuito.

“Este encuentro del trabajo busca y tiene como propósito crear agenda interseccional para reducir la pobreza y la miseria en México”, reveló. “Es un evento virtual que podrán seguir en forma gratuita. En este evento participará Stefano Zamagni, quien ha sido el principal asesor en economía de los últimos Papas del Vaticano. También nos acompañarán rectores de diversas universidades, representantes del gobierno, líderes sociales, es un encuentro intersectorial gratuito”.

USEM Director

Otros datos que ofreció en la entrevista el director general de Confederación USEM.

Inscritos

“Ya se inscribieron 40 personas para el diplomado que se inicia hoy y también está próximo a abrir otra convocatoria”, informó.

Estructura de formación

“Son tres grandes momentos en la estructura de formación: la parte de los principios universales, la gestión empresarial y la influencia social. Es un diplomado de 8 módulos que abarcan 40 temas en 20 sesiones con clases virtuales todos los miércoles de 4 de la tarde a 7:30 de la noche”.

Expositores

Los expositores son de alto nivel y no solo hay personalidades del ámbito empresarial, sino líderes sociales y académicos.