Se mantiene el desinterés

Hoy termina el plazo de unirse a dos agrupaciones

Hoy se acaba el plazo para el registro de candidatos a cubrir tres lugares en el Consejo Honorario del Instituto de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de los Datos personales, así como un sitio en el Comité de Selección del Sistema Anticorrupción en el Estado, y hasta ayer solo se habían apuntado dos aspirantes.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso, informó que los únicos candidatos registrados eran para el consejo honorario, y aunque falta uno más para sustituir a los tres que dejan ese cargo, esperan que hoy de última hora se registren más aspirantes para cubrir esos puestos.

El legislador señaló que lo preocupante es el caso del comité de selección, donde desde hace varios meses renunció uno de sus integrantes. Esta es la segunda convocatoria que se emite porque a la primera nadie se apuntó y todo apunta a que se repetirá la misma situación, por lo cual tendrían que emitir una tercera convocatoria, “pareciera que nadie quiere estar en esa institución”.

Entrevistada sobre el caso, Graciela Torres Garma, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), consideró que el problema está en la falta de difusión, “no es que la ciudadanía no quiera participar y estar en este comité, solo que no están enterados, no lo sabe, no se ha difundido”.

El diputado perredista indicó al respecto que desde el primer día se publicaron las convocatorias en diversos medios de comunicación y por internet también se han difundido, “y más bien no hay mucho interés por estos cargos, debido a que son honorarios”, no se paga un solo peso por estar en estos organismos.

“De cualquier forma tenemos la esperanza en que mañana (por hoy jueves) en el último día para el registro de candidatos, por fin se apunten más aspirantes y podamos designar a los consejeros y el integrante que le falta al comité de selección”, manifestó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA