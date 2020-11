Se mantiene un plan de vivienda

Con unas 3,000 acciones cerrará el año el IVEY

A pesar del confinamiento causado por la llegada del Covid-19 y, en medio de esto, huracanes y tormentas tropicales, siguen las estrategias para apoyar a la población vulnerable, subrayó el director del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), Carlos Viñas Heredia.

“A diferencia del año pasado, que se realizaron 17 mil acciones de vivienda, este año solo realizaremos alrededor de 3,000, debido a que la prioridad en el uso de los recursos, tanto a nivel federal como estatal, son las acciones en el sector salud”, detalló durante una entrevista en el programa Ingeniería XXI, del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, que se transmite por Radio Universidad.

Las que sí se llevarán al cabo son resultado del empeño para mantener el proyecto, con tal de combatir los rezagos en la materia; a diferencia de 2019, cuando el esquema se ejecutó con recursos tripartitas de autoridades federales, estatales y municipales, en 2020 se trabaja con fondos independientes, indicó.

Prioridades

“El gobierno federal está dando prioridad a sus programas de mejoramiento urbano y los municipales, a salir de la crisis económica y social que deja este confinamiento causado por el Covid-19; de ahí que el gobierno estatal realice este esfuerzo para combatir los indicadores de pobreza, las familias mejoren su calidad de vida con mejoras en su vivienda y se proporcione los medios a favor de la salud”, añadió.

Junto con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el IVEY se enfoca en estrategias para combatir la pobreza extrema; por ello, levanta censos para detectar qué demarcaciones y sectores de la población requieren con mayor urgencia estas intervenciones, de ahí que se trabaje en equipo con los ayuntamientos.

“El resultado es arrojado luego de semanas de trabajo transparente, que incluye mesas de análisis, exhaustiva investigación y estudios socioeconómicos de los candidatos a estas acciones, para que el apoyo llegue a las personas que sí lo necesitan”, resaltó.

De igual manera, reconoció que “es un esfuerzo titánico llegar a realizar 20 mil acciones en dos años, una labor intangible que involucra a varias dependencias estatales, gobierno federal y autoridades municipales, todos en busca de que las familias tengan un patrimonio seguro”.

Meta

Tras explicar que se trabaja sin distinción de colores o grupos, con la prioridad de apoyar a la población vulnerable, comentó que con lo efectuado tanto el año pasado como el presente se busca mejorar la calidad de vida de las familias, mediante ampliaciones a sus propiedades, ya sea con un cuarto adicional, el baño que necesitaban o la conexión a una cocina ecológica que les hacía falta.

Sobre el Programa Estatal de Vivienda este esquema, Viñas Heredia expuso que la Ley de Vivienda establece que el IVEY tiene que implementarlo en cada administración.

“Resultado de un diagnóstico general, que se realizó con ocho mesas de trabajo que involucró a todos los sectores relacionados con vivienda, surge este programa y sus cinco temas estratégicos, cada uno con un diagnóstico, la visión de donde queremos estar y, sobre todo, definir los objetivos, y cómo lo vamos a medir y evaluar”, abundó.

Para aplicar todas las estrategias que lo integran, el pasado miércoles 18, en reunión virtual por medio de la plataforma Zoom se integró el Comité Estatal de Vivienda 2018-2024, que presidirá el mismo titular del IVEY, tras el voto unánime de los 29 integrantes de este cuerpo colegiado.

Se les invitó a sumarse a una de las cinco mesas que trabajarán para lograr los objetivos trazados, a lo largo de los cuatro años siguientes, mismas que coordinarán los directores administrativo, de planeación, técnico, de vivienda y jurídico del IVEY.

“El objetivo es analizar los temas estratégicos y políticas que se deben aplicar, como marca la Ley de Vivienda, no solo en el estado, sino en cada municipio”, detalló el funcionario.

Además, informó que el primer tema estratégico es la calidad de los hogares y el análisis de la situación en que se encuentra la población vulnerable, tomando en cuenta los indicadores del Coneval; el segundo es el acceso a la vivienda, que aborda el financiamiento de las acciones del ramo, en todos los niveles socioeconómicos.

Por ejemplo, la casa media residencial está bien cubierta por los esquemas bancarios, de Infonavit o Fovissste, así que el programa se dedica a “la población no atendida, que no solamente es la vivienda vulnerable, sino que también explora casos en que las personas no tienen acceso a crédito, trabajan en forma independiente y sin ingresos fijos ni prestaciones; de ahí que se busque estrategias en las que se les pueda atender”, continuó.

El tercer rubro es la seguridad de la tenencia, donde se busca disminuir la falta de escrituración; al respecto, el entrevistado enumeró varios ejemplos, como quienes llegan a tener un crédito y lo terminan de pagar, pero no liberan la hipoteca; cuando el titular fallece sin escrituración formal, o cuando se divide un terreno entre la familia, pero no se hace de la manera correcta, dejando al aire los bienes.

“También hemos visto, a lo largo de los programas de esta administración, el tema de fondos legales, que requiere un exhaustivo trabajo jurídico para saber cómo ayudar a esta población que no ha tenido un patrimonio regularizado”, mencionó. Este apartado también incluye el tema de los asentamientos irregulares, con las invasiones que se hacen de manera ilícita.

Luego siguió exponiendo que “entendemos la necesidad de mucha gente que no puede acceder a la compra de un terreno con todos los servicios, de ahí que se busque cubrir este sector; esto da como resultado la necesidad de actualizar un marco jurídico, porque hay leyes que ya cumplieron su función, como la de condominios o la de desarrollos inmobiliarios, que requieren ser alineadas. Es un trabajo muy grande que hay que analizar y adecuar a las necesidades actuales”.

La cuarta rama tiene que ver con vivienda intraurbana y la periurbana, con dos grandes retos: uno, la situación de la expansión desmedida y, en contraparte, mucho vacío en otras zonas, situación que se busca revertir, y en segundo lugar, los lotes de inversión y los servicios que requieren. Finalmente, el quinto eje es sustentabilidad, que más allá de ahorrar agua o energía eléctrica, se trata de involucrar a las personas y el lugar que habitan.

“Todo este trabajo en el Instituto es una responsabilidad que nos da el gobernador y que me llena de orgullo, porque la necesidad es muy grande al tratar de ayudar a gente humilde a salir de ese punto de inicio, para lo cual se requiere una sensibilidad esencial que nos permita detectar estas necesidades”, externó.

De un vistazo

Calendario

“El 2020 ha sido un año difícil, con muchas dificultades, pero igual de grandes retos para el gobierno del Estado, y nosotros, en materia de vivienda, los afrontamos con la convicción de seguir apoyando a la población más desprotegida”, señaló el director del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), Carlos Viñas Heredia.