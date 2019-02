Se masificará un canto en maya

Tendrá el Himno Nacional registro de su traducción

El director general del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Eric Villanueva Mukul, se ha propuesto junto con los impulsores de la lengua maya institucionalizar el habla de este idioma originario yucateco para que el estado sea bilingüe.

Esto significa que en Yucatán los idiomas oficiales serían español y maya, pero las personas pueden aprender inglés, chino mandarín o el idioma extranjero de su preferencia. De hecho, el economista y doctor en Ciencias Históricas informó que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que realizará el Indemaya el jueves 21 y viernes 22 en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el Himno Nacional Mexicano cantado en maya recibirá su registro de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Lenguas Mayas (Inali), con lo cual se podrá masificar su interpretación en el idioma originario en las escuelas públicas de educación básica del estado.

“Escuché cantar el Himno Nacional en maya en la escuela primaria “Benito Juárez” de Hunukú (comisaría de Temozón) y el coro de niños me cautivó, me inspiró. Tienen una calidad interpretativa extraordinaria que me maravilló”, reconoció el doctor en historia. “Me ha dado ideas y vamos a elaborar un programa estatal muy importante sobre la preservación de la cultura maya. Vamos a impulsar que el himno se cante en lengua maya y promoveremos que Yucatán sea reconocido como estado bilingüe y multicultural”.

No es fácil ni a corto plazo esta transformación cultural y deberá presentar iniciativas para reformar la constitución local, la ley de educación y de la administración pública, pero convertir a Yucatán en un estado bilingüe disminuirá la desigualdad, conservará la cultura maya y aprovechará el semillero académico que se ha sembrado a lo largo de los años.

“La maya es una cultura y civilización suficientemente documentada y tenemos un patrimonio incalculable en lenguaje, en cultura, en zonas arqueológicas, en tradiciones, el maya es el segundo lenguaje que más se habla en México y no está en peligro de extinción”, señaló.— Joaquín Chan Caamal

“Siento que hay un resurgimiento y revaloración del maya en Yucatán, en la Península y en México. Todo lo que es maya es famoso, está de moda, los turistas vienen por la cultura yucateca, por el maya”.

Afirmó que hay un movimiento académico, ciudadano e institucional muy importante a favor de la cultura maya porque lo impulsan los ayuntamientos, las universidades como la Uady, la UNO de Valladolid, las universidades tecnológicas, hay carreras de licenciatura especializadas, la nueva universidad que abrirá el gobierno federal también estará enfocada a la cultura maya, hay maestros especialistas y regiones con mucho arraigo como Teabo, Chumayel y Tekit donde sus famosas vaquerías son un atractivo turístico.

El Día Internacional de la Lengua Materna prevé conferencias y mesas panel donde especialistas analizarán la situación actual de la población maya. El programa de la jornada inaugural arranca con una conferencia magistral del maestro Fidencio Briceño Chel y le seguirán las mesas panel “Cambios y continuidad de la lengua maya en las zonas rurales y urbanas de Yucatán” y “La lengua maya y sus implicaciones en la atención de la salud, impartición de justicia y acceso a la educación”.

El viernes 22, a partir de las 9 horas, habrá un conversatorio “La lengua maya en los medios de comunicación”, proyectarán un cortometraje “Jwáay miss”, la mesa panel “Proceso de autorización y registro de la traducción e interpretación del Himno Nacional Mexicano al maayat’aan, y finalizará con la presentación del libro “Tin Tusaj in walak”, de la autoría de Feliciano Sánchez Chan.

Se informó que durante el año realizarán otras actividades para continuar con la promoción de la lengua maya en Yucatán. Acompañaron al director del Indemaya en esta rueda de prensa, Carlos Grajales Peniche y antropóloga Graciela Tec Chan, subdirectores de Desarrollo y Organización, y de Lengua y Cultura Maya, respectivamente.

Actividades

En el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el viernes 22, a partir de las 9 horas, habrá un conversatorio “La lengua maya en los medios de comunicación”, proyectarán un cortometraje “Jwáay miss”, la mesa panel “Proceso de autorización y registro de la traducción e interpretación del Himno Nacional al maya y finalizará con la presentación del libro “Tin Tusaj in walak”, de Feliciano Sánchez Chan.