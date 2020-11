''Se necesita orden'' en Valladolid, señala

Empresario, con interés en ser el próximo alcalde

“Valladolid puede y debe estar mejor de lo que hoy está. Nuestra ciudad está llamada a ser el lugar que encabece el rumbo de Yucatán brindando oportunidades para todos los vallisoletanos. Por eso lo digo claramente: no solamente quiero ser candidato; quiero ser alcalde de nuestra querida ciudad. Quiero ser alcalde de Valladolid”, afirmó Manuel Castro Mendoza en un comunicado.

Empresario del ramo agropecuario y ganadero, y contador de profesión, Castro Mendoza señaló que su aspiración es representar al PRI en los comicios de 2021 para defender las causas de los que más necesitan.

“No quiero participar en política para hacer dinero; con orgullo puedo decir que mi padre, don Manuel Jesús Castro, nos enseñó a mis hermanos y a mí el valor y la dignidad del trabajo honesto, y gracias a eso hemos construido un patrimonio sólido propio como familia”, explicó el empresario.

“Hoy participo en política porque, junto a muchos amigos que me respaldan, creemos con firmeza que ya es tiempo de que Valladolid avance y despunte, pero sin que nadie se quede atrás”, aseguró “Manolo”, como también se le conoce.

Castro Mendoza manifestó su seguridad y certeza de trabajar de la mano de todos y conformar un gobierno ciudadano en el cual todos tengan cabida, las voces de todos sean escuchadas, sin excluir a nadie.

También compartió que en el ejercicio constante de escuchar lo que sucede hoy en el municipio encuentra motivación y buen ánimo para el proyecto que encabeza, así como el rumbo y dirección que lo nutre y enriquece para visualizar y entender lo que las personas le manifiestan que esperan de la hermosa “Zací”.

“Como empresario ganadero, sé que se necesita tener orden y firmeza para alcanzar las metas que uno se propone y, en ese sentido, ese orden lo necesita actualmente Valladolid porque nuestra ciudad está creciendo”.

“Si ese crecimiento no se encauza de manera ordenada puede suceder lo que le ha pasado a otras ciudades que sufren por la falta de tranquilidad y seguridad, por servicios municipales deficientes o por falta de oportunidades que repercute en lo económico”, expuso.

“Manolo” se dijo orgulloso de haber nacido y crecido en la histórica y heroica Valladolid, y que está preparado para defender las tradiciones y costumbres que le dan identidad a la urbe.

Al mismo tiempo, explicó, busca “construir una ciudad con visión moderna, a la vanguardia, para que cada vallisoletano y vallisoletana pueda aspirar a un futuro próspero y seguro con ayuda de su Ayuntamiento”.

“Valladolid es mi casa. Contamos con un equipo fuerte y diverso al cual se siguen sumando ciudadanos con ideas distintas y en el que se sienten bienvenidos. Por eso estoy listo para ser alcalde. Sé que el reto es grande, pero no me rajo, nunca lo he hecho, porque sé lo que los vallisoletanos podemos lograr cuando estamos bien decididos”, manifestó.

De un vistazo

Familia

El empresario Manuel Castro Mendoza, quien expresó su interés en ser alcalde de Valladolid, está casado con Lucía Guadalupe Alcocer Rivero y es padre de tres hijos: Lucía, Manuel y Roberto.

Valor social

“Como ciudadano, no quiero que se pierda eso que nos hace sentir orgullosos de nuestra ciudad porque ahí radica la verdadera fortaleza de Valladolid: en su gente”, señaló.