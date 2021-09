Se oponen al estadio

No al tráfico, el ruido y pérdida de áreas verdes

Vecinos de Cordemex y Sodzil Norte están inconformes con el anuncio de que el Estadio Sostenible de Yucatán se construirá a unos metros de sus hogares y piden a los responsables del proyecto que reconsideren el espacio donde se haría la obra.

Reunidos en el Parque del Maestro, externaron que harán todo lo que esté en sus manos para evitar que el estadio se haga en el terreno que hasta hace unos meses ocupó la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

Sergio García Ortiz, uno de los habitantes del sector inconformes, indicó a los vecinos que independientemente de los actos que realicen, como caminatas, poner lonas de protesta, etc, lo más importante es la vía legal.

“Caminando con mantas, lonas, gritando consignas no va a funcionar. Lo que va a funcionar es la vía legal. Hay que formar un comité de personas que estén interesadas y tengan conocimiento para tratar con los abogados el tema”, indicó.

Compartió que atacarán desde Transparencia para conocer todos los avances y permisos que se requieren para levantar una obra de ese tipo.

“Hay cosas básicas como el tema del estacionamiento, que es un punto violatorio al reglamento porque por un proyecto de una sala de cine el Ayuntamiento de Mérida pide un lugar de estacionamiento por cada cuatro butacas; este estadio está planeado, en teoría, para conciertos de 32,000 personas, por tanto, requiere cuando menos 8 mil lugares de estacionamiento, y en su interior solo están proyectando 1,600”, afirmó.

“Es imposible un permiso si se viola el reglamento municipal, porque el decir que Costco, Chedraui, Galerías… van a ser parte del estacionamiento, no cuenta; es como si yo quisiera poner un negocio, una placita, y cuando el ayuntamiento me diga: ‘oye no tiene estacionamiento’, le respondo: ‘sí tengo, está el de Costco’ No me lo van a aceptar. Hay que cumplir los reglamentos, y eso es lo que podemos aprovechar para trabajar la vía legal, el amparo o lo que el abogado recomiende”.

Por su parte, Giovanna Campos expresó que los vecinos ya se están organizando con la intención de entablar un diálogo con las autoridades para que les expliquen todo lo relacionado con el proyecto que ya se da como un hecho.

Resaltó que para un proyecto de tal magnitud un terreno de 4 mil metros no es el adecuado.

“De acuerdo a las medidas que la FIFA pide para que un estadio de 30 mil personas pueda estar en un espacio físico se requieren 15 hectáreas. Acá hay cuatro nada más; además, estamos rodeados de escuelas, parques, casas habitación, hay suficientes negocios comerciales. Comercialmente, no tenemos necesidad”.

Giovanna aclaró que no están en contra de un proyecto como el Estadio Sostenible.

“Estamos muy contentos de que como ciudad estemos contemplados para un proyecto de esta naturaleza, nos encantaría que se realice, pero este no es el espacio para poder hospedar un plan de tales características y magnitud”, dijo.

Entre los problemas que los vecinos avizoran están el tráfico, el ruido y la disminución de áreas verdes, pero sobre todo el estacionamiento.

“¿Qué pasará con los estacionamientos? El proyecto habla de 1,600 espacios de estacionamiento para 30 mil personas, y se está contemplando que hay un parque de 9 mil, empezando desde la Gran Plaza y terminando en las entradas de nuestras casas”, señaló Giovanna.

“Que se lleve a cabo de esta manera nos parece que es inaceptable. Por eso queremos pedirles a las personas que lo van a llevar al cabo, a las autoridades, al gobierno del estado, que un terreno que es del gobierno del estado, por ende de todos nosotros, sea utilizado para un proyecto deportivo para todos nosotros, no de espectáculos deportivos, que es una gran diferencia”.

Claudia Rodríguez, otra vecina afectada, remarcó que no quiere tráfico y contaminación auditiva y ambiental. “El tráfico que ahora se genera ya es importante y no hay estacionamiento adecuado”.

Miguel Ramírez, quien vive en el fraccionamiento desde la década de 1970, reafirmó que los desarrolladores y las autoridades debieron haber escogido un lugar más amplio.

“El impacto de los vehículos será terrible para la colonia”, aseveró.— Iván Canul Ek

Oposición vecinal Estadio Sostenible

Más de las manifestaciones de inconformidad de los vecinos por la construcción del estadio

Tráfico

Miguel Ramírez, vecino de Cordemex, también dijo que “el impacto de los vehículos será terrible para la colonia, que se preparen todos porque se van a parar autos en sus puertas y por todos lados porque no hay estacionamiento”.

“El billete es lo que cuenta”

“Dicen que habrá 1,600 cubos de estacionamiento, pero si será un estadio para 30 mil personas, con 3 mil autos que vengan ¿dónde diablos los van a poner? No hay sitio, o como decían: tirar el parque del maestro y construir un edificio de 5 pisos para estacionamiento; pero como aquí lo que cuenta es el billete, vamos a ver qué sucede”,