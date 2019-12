Se presentan 82 proyectos

La Universidad Modelo realiza su Expotrónica 2019

Con la exhibición de 82 proyectos realizados por alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Modelo, ayer se llevó al cabo la Expotrónica 2019.

La inauguración estuvo a cargo del ingeniero Carlos Sauri Quintal, director general de la Universidad Modelo Campus Mérida, quien destacó que la Expotrónica es de los eventos más honestos de las escuelas de ingeniería, porque es donde un realmente los alumnos pueden mostrar sus logros.

“Para algunos puede ser algo magnífico, para otros algo chiquito; pero es muy honesto porque es lo que de verdad pudimos desarrollar”, indicó.

Añadió que la ingeniería no solo trata de saber qué hacer sino de hacerlo y que con eso se agregue valor a la sociedad.

Resaltó que esforzarse por mostrar un proyecto como los que estuvieron en exhibición es de mucho valor porque es lo que marca la diferencia en el futuro.

“Lo que estamos haciendo aquí es convertir el esfuerzo en algo de verdad. Me hace siento orgullo de ver que en un semestre más tenemos tantos proyectos, tantos estudiantes, tanta calidad y grandes invitados”.

Exhortó a los alumnos a no bajar los brazos y seguir trabajando y esforzándose todos los días porque es la única forma de salir adelante.

Tras el mensaje y la declaratoria inaugural, el jurado, que integraron los ingenieros Juan Rojo, Alfonso Palomo, David Puga Bolio, Humberto Medina y Silvia Fernández, evaluó los 82 proyectos realizados por los alumnos de las ingenierías en Energía y petróleo, Mecatrónica, Industrial-Logística, Desarrollo de tecnología y software, Biomédica y Automotriz, así como los realizados por la Escuela de Diseño que, participó como invitada.

Entre los proyectos hubo un cronómetro para medir el tiempo que hace un atleta en recorrer un circuito, una aplicación que funciona como llave de automóvil en caso de una emergencia, una moto eléctrica para distancias cortas y un dispositivo para que pueda comunicarse una persona que no ve, no escucha y no habla.

En el evento, también estuvo el doctor Raúl Chiu Nazarala, director de la Escuela de Ingeniería, quien dijo que en la Expotrónica están representados los 570 estudiantes de la Escuela de Ingeniería.

Abordado al final del acto, Chiu Nazarala dijo que el objetivo de la actividad es que los estudiantes denoten su característica y desempeño como estudiantes.

“Buscamos que los muchachos presenten su idea a alguien desconocido y que en tres minutos los convenza. Son estas características que buscamos más allá de la técnica. Nosotros como maestros nos encargamos de ver la parte técnica, la parte de redacción, revisamos que estén en orden sus documentos, esos es una parte y queremos complementarles. No queremos formar ingenieros que solamente sepan número, sino que sepan números y se desenvuelvan y puedan defender un proyecto y sus ideas”.— Iván Canul Ek

Campus Mérida

Ayer se llevó al cabo la la Expotrónica 2019 de la Universidad Modelo.

Primera edición

El doctor Raúl Chiu Nazarala, director de la Escuela de Ingeniería de la Modelo, recordó que en la primera edición de Expotrónica solo participó una licenciatura y cuatro o cinco proyecto.

Desafío escolar

Además destacó que el evento se vuelve también un reto para los alumnos al ver los proyectos que desarrollaron sus compañeros. “Hay varios proyectos que están basados en diversas necesidades y otros que son ideas de los jóvenes. No hay una limitante”.

