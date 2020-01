Se prolonga suspensión de labores de personal de salud

No afectará a los hospitales el paro, dice líder sindical

Nadie saldrá a los pueblos si previamente no les dan el oficio de comisión. Las condiciones de trabajo son muy claras, se debe de pagar viáticos al trabajador antes de que salga, no todos tienen dinero para costear sus comidas una vez fuera de la oficina, señaló el secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud federal, doctor Eulogio Piña Briceño, sobre la protesta en la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

“Había un acuerdo de que se pagaría un mes después, pero ahorita ya llevan tres meses sin que les hayan pagado”, agregó.

“La protesta irá más a fondo. El paro consiste en que no van a salir fuera de su jurisdicción. Llegarán a su centro de trabajo, checarán entrada y salida y permanecerán allí para que no los acusen de abandono de trabajo y no les levanten actas administrativas”, explicó. “Harán brazos caídos en la jurisdicción numero 1 porque no perjudica a nadie, no se hace en los hospitales porque allí sí lesionarían directamente al usuario que no tiene nada que ver. Se hace en un área administrativa que es la jurisdicción número 1 porque de allí sale la gran mayoría hacía las comunidades. No salen por cuenta propia, sino que los comisionan. Es incongruente que salgan ahora y que cuando regresen les van a dar para su comida. Este problema se va a extender a la jurisdicción 2 y la 3. Tengo entendido que mañana (por hoy) van a convocar a las otras jurisdicciones sanitarias. Voy a ir porque la petición de tregua sólo fue para el Día de las Enfermeras, no pude ir anteayer porque estaba viendo la organización de la entrega de estímulos y medallas”.

El doctor Piña Briceño informó que la huelga de brazos caídos perjudica la supervisión de programas y puede ocasionar una interrupción de los programas en el interior del Estado. “Por eso le pedí al gobernador que lea el escrito, no se lo iba a decir en el evento porque sería incómodo para él y para las festejadas”, recalcó. “Hay una desinformación, hay una falta de información oportuna en la Secretaría de Salud. Por ejemplo, oyes que el vale del Día de Reyes no se ha pagado. Ni siquiera es una gestión sindical, es algo que se otorga normalmente como estímulo por el Día de las Enfermeras y Enfermeros. Si ahora hay cambios porque la federación no manda el dinero a tiempo, nada cuesta a los funcionarios informarlo a los trabajadores, decir: ‘No te pago el día 6 porque no ha llegado el dinero, sino el pago será el día 8 u otro día’. Estoy seguro que el trabajador lo entendería. La información es muy importante y no la tenemos en forma oportuna. Si le dijeran a tiempo al sindicato, nosotros masificaríamos la información. Pero vas y preguntas por qué no se ha pagado y nos dicen ‘No ha llegado el dinero de la federación’, pero lo dicen después que surge el problema”.

“Siempre se ha pagado con tarjetas o vales los estímulos, desgraciadamente muchos trabajadores transfieren su tarjeta o venden sus vales, y de la noche a la mañana les dicen que las prestaciones y estímulos serán depositados en una tarjeta. Repito, muchos trabajadores ya no tienen su tarjeta y eso causa molestia”, señaló. “Todo es por la falta de información, si nos dijeran al sindicato: Díganle a los trabajadores que los pagos a partir de enero, llámese Día de Reyes, estímulos de puntualidad y asistencia, entre otros, se van a pagar por medio de tarjetas, te aseguro que los trabajadores estarían confiados de que sí les pagarán y no tendrían incertidumbre. Ahorita, tengo entendido que hoy van a repartir 2,000 tarjetas nuevas para que cobren el día de reyes, pero esto apenas se van a enterar hoy porque estamos pasando por mensaje dicho pago porque anteanoche nos dieron la información”.

Respecto a los despidos de siete enfermeras en el Hospital General de Tekax, el líder sindical informó que supuestamente lo reinaugurarán el día 15. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la contratación de 450 trabajadores para el hospital, pero hace unos días una enfermera le informó que fue despedida. Ella llevaba 3 años en el hospital, empezó desde que inició operaciones, es una enfermera especialista y con título, pero el director jurídico del Hospital de Tekax le informó que estaba despedida.

“Es una incongruencia, si están solicitando personal, cómo van a despedir a las que tienen antigüedad”, reclamó indignado. “Ya pasé el listado de los despedidos injustificadamente, son en su mayoría enfermeras. Veo esos despidos injustificados como una señal de que quieren meter a gente de ellos, no es justo, porque estas personas estaban trabajando bien, no tienen faltas administrativas, no tienen nada en contra y de pronto le dicen ¡estas despedida! Reconoció que las contrataciones de personal para el Hospital de Tekax no las realiza la Secretaría de Salud estatal sino lo hace una agencia contratada por el gobierno federal y se realiza en Ciudad de México.— Joaquín Chan Caamal

Otro problema que arrastra la SSA es la falta de entrega de uniformes de la primera etapa y ya se acerca la otra etapa de entrega de uniformes en marzo, pero todavía no completan la anterior. Ya acudió a todas las instancias, entre ellas con el doctor Mauricio Sauri Vivas, titular de los Servicios de Salud, pero sus planteamientos no tienen una solución y por ello entregó el pliego petitorio directo al gobernador durante el Día de la Enfermera en el Club Libanés.

¿Quién ocasiona este problema doctor?, preguntó el reportero del Diario. “Se supone que hay recursos que vienen de la federación, lo que no sabemos es que si llegan a tiempo o no. Vuelvo a lo mismo, no hay información oportuna”, reiteró. “No podemos decir que es culpa del gobernador ni del gobierno federal. En todos los niveles falta la información que es primordial porque evita inquietudes y descontento. Si te dicen hoy no te pago, pero te pago en tres días, te aguantas, no te inconformas, si no dices nada, te deja en la incertidumbre”.

También dijo que el nuevo servicio del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) traerá un montón de problemas, saturará el Hospital General O’Horán, el Issste porque éstos no van a cobrar por los servicios, darán consultas con solo presentar la credencial de elector o el CURP, darán medicamentos gratuitos y estudios, y a simple vista no se podrá cumplir con lo que se ofrece.

“Va a ver un problema grande porque, según me enteré, el HRAE podrá cobrar por sus servicios que dé a los usuarios del Insabi, y los hospitales del O’Horán y el Issste no pueden cobrar, y la gente irá donde no le cobren, habrá una gran saturación en el O’Horán”, señaló.

El reportero del Diario trató de entrevistar al doctor Sauri Vivas sobre esos problemas que planteó el líder sindical. Sólo respondió: “Si no llega el dinero federal, ¿cómo vamos a pagarles. Ya se les pagó el faltante del aguinaldo”.

Se quejan de los vehículos, se le comentó. “¿Cuántos años tienen esos vehículos, son los que hay?

Al finalizar el Día de las Enfermeras y Enfermeros, en el Club Libanés, los reporteros quisieron entrevistar al doctor Sauri Vivas, pero el funcionario se pegó al gobernador y rápidamente subió a su camioneta que estaba lista para irse del lugar. Es que así, no dio su versión de los problemas que planteó el sindicato de salud federal.

