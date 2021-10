El clima, “alterado”

Se pronostican más lluvias fuera de la temporada

El cambio climático ya alteró el reloj meteorológico de la península de Yucatán porque al día de hoy no debería haber formaciones de ondas tropicales ni lluvias porque ya concluyó la temporada, pero siguen dándose estos fenómenos climáticos en forma intensa.

De acuerdo con los estudios y observaciones que realiza el experto del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo, el 15 de octubre pasado debía empezar la llegada de frentes fríos a Yucatán, pero no están llegando porque lo impiden las altas presiones atmosféricas producto de la alteración generada por el cambio climático.

En opinión del meteorólogo Vázquez Montalvo, el fenómeno de “La Niña” ya está “metiendo su cuchara” en este atraso y frena la llegada de los sistemas frontales. Además, ocasiona que haya más lluvias intensas fuera de temporada.

“Las ondas tropicales están extemporáneas, están fuera de época para la cantidad que están viniendo sobre la Península. Son tres, la número 39 que pasó ayer, la 40 que pasará el viernes y la 41 que azotará el domingo”, explicó. “No debería haber tantas ondas tropicales, si surgiera alguna sería débil, pero están llegando fuertes, es un temporal de mal tiempo fuerte, pero sin ciclones”.

Vázquez Montalvo reiteró que la formación de ondas tropicales debió concluir el 15 de octubre como ocurría en antaño, pero siguen al igual que las lluvias.

La temporada de lluvias también debió terminar en esa fecha, pero todavía sigue cayendo agua a cántaros en algunas zonas, como ocurrió en el poniente de la ciudad.

“Deberían estar llegando los frentes fríos, pero no, siguen las ondas tropicales y las lluvias”, señaló. “Los frentes fríos provocan la lluvia fría que en la leyenda maya se interpretaba como la llegada de las ánimas, pero no se ha dado porque no hay frentes fríos a la vista”.

“A lo mejor la próxima semana podría formarse el primer frente frío que pase por Yucatán, pero está por verse. El año pasado esta lluvia fría cayó en vísperas de la Navidad, en este año también están atrasados los frentes fríos”.

Para el especialista del pronóstico del tiempo, esta alteración del reloj meteorológico es efecto del cambio climático “que está alterando todo. Ya rompió la temporalidad de las ondas tropicales, la temporada de lluvias, la llegada de los frentes fríos y el cambio en la orientación de los vientos”.

“Desde octubre debían venir vientos del noreste y norte, pero siguen llegando los de la misma dirección que son vientos del este y sureste, y no debería ser”.

“El cambio climático ya alteró todo, quién sabe qué más veremos”, comentó el meteorólogo de la Uady.

Las afectaciones climáticas por efectos de las tres ondas tropicales que pasan desde ayer, y continuarán hasta el domingo, generarán en Mérida y Yucatán un ambiente con temperatura calurosa, cielo medio nublado a mayormente nublado y potencial de lluvias por las tardes y noches.

Algunas de estas lluvias serán con cierta intensidad con un volumen de 50 litros por metro cuadrado, en algunas zonas de la ciudad predominará una temperatura máxima de 33 y 35 grados en el interior del estado, y de 29 a 31 en la costa.— Joaquín Chan Caamal

No hay a la vista la llegada de algún frente frío, por lo que la inestabilidad climática será consecuencia de las ondas tropicales 39, 40 y 41.

El mal tiempo estará acompañado de vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, una velocidad que no debe generar daños a los árboles y la infraestructura urbana. A la par, seguirá el fuerte “bochorno” durante el día.

Península Lluvias

Más datos que proporcionó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo sobre el clima.

Aguas profundas

Se le preguntó por qué en el poniente de Mérida hay más incidencias climáticas extremas, como se vio el 6 de octubre pasado cuando se inundó una calle que alcanzó el metro y medio de profundidad e inundó estacionamientos subterráneos de comercios.

Bolsa que “reventó”

“Una teoría del por qué el poniente de Mérida es la zona cero del cambio climático es porque allá hay una alta concentración de energía que produce la misma población”, explicó. “En esa zona hay mayor número de viviendas, mayor número de habitantes, menor cantidad de árboles, hay muchas industrias, hay un intenso tránsito. Se forma una especie de bolsa de energía y revienta como fenómeno meteorológico extremo”.

Incertidumbre

El ingeniero precisó que el cambio en el patrón del clima también genera una incertidumbre por donde podría pegar un fenómeno extremo en la ciudad. Al menos en el poniente hay esa teoría de formación de energía que desemboca en eventos climáticos extremos.