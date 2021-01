Se publican las reformas

Entra en vigor nuevo formato para la glosa

La próxima glosa del segundo informe del gobernador Mauricio Vila Dosal por fin se publicó ayer en el Diario Oficial del gobierno del Estado, con eso ahora si se podría realizar con el nuevo formato, que incluye omparecencia de los funcionarios públicos ante el pleno y la obligación de responder con verdad las preguntas de los legisladores, o se les sometería a procesos administrativos y sanciones.

Como se ha informado, en el Congreso del Estado señalaron que aun cuando ya se preparan para hacer la glosa del informe, no sabían si podrían estrenar las nuevas disposiciones recién aprobadas, porque el Ejecutivo estatal no las publicaba en el Diario Oficial, y por tanto no podían entrar en vigor.

Janice Escobedo Salazar, presidenta de la Diputación Permanente, declaró en aquel entonces, que en el Ejecutivo del Estado tenían dudas sobre estas nuevas disposiciones aprobadas por unanimidad en el Congreso desde el pasado 14 de diciembre, y personal de la consejería jurídica se reunía con la secretaria general del Poder Legislativo para aclararlas antes de publicarlas.

La tardanza en la publicación de estas nuevas disposiciones había generado incomidad en algunos legisladores, al grado de que algunos empezaban a considerarlo una falta de respeto a la misma ciudadanía que representan los diputados, otros pensaban que el gobernador por primera vez haría uso de su derecho de veto para no publicarlo, pero finalmente ayer por fin se publicaron.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Entre los cambios más importantes de estas reformas a la glosa, ahora los funcionarios ya no comparecerán ante una comisión de diputados, sino ante el pleno de legisladores, como se hace en la Cámara de Diputados Federales del país, y antes de iniciar la comparecencia los secretarios deberán comprometerse a que presentarán información real y veraz.

También se contempla entre los cambios la posibilidad de proceder legalmente, contra los funcionarios que no respondan las preguntas que les hagan los diputados locales, o que falseen la información que proporcionen, sometiéndolos a procesos administrativos, y así evitar lo que hasta el año pasado ocurría de que algunos remitían a los legisladores a la página de internet de la dependencia para buscar la información, o simplemente no respondían.

El proceso de la glosa se espera inicie la próxima semana cuando arranque el último periodo ordinario de sesiones de esta LXII Legislatura, primero con acuerdos de la Junta de Gobierno sobre los plazos y a quienes citarían a comparecer entre otros asuntos, para luego someterlo a la aprobación del pleno del Congreso, y organizar las sesiones de comparecencias.