“Se puede hacer más”

Llamado a hacer reparaciones de predios históricos

A raíz del desplome de un balcón del Ateneo Peninsular, Enrique Ancona Teigell, presidente del Patronato para la Preservación del Centro Histórico para la Ciudad de Mérida, A.C., señaló que es importante que los propietarios de los inmuebles antiguos, quienes conocen sus edificios y saben si se requiere una reparación, la hagan para evitar situaciones como la ocurrida recientemente en la casona de la calle 60 entre 63 y 65 del Centro, de la que se desprendió parte de la marquesina.

“Era preferible haber tirado libremente esa parte del edificio para que no se cayera a dejarlo y que haya un peligro para los transeúntes, gracias a Dios no pasó a más, no hay nada qué lamentar. Pero puede suceder y por ello es importante estar pendiente de este tipo de situación”, apuntó.

El entrevistado resaltó que el INAH es el garante de lo que hay en el Centro Histórico se respete y se mantenga, y que no por hacer una reparación, por ejemplo, se modifique la fachada o se quite algo que históricamente es importante.

Dificultades

Respecto a las trabas con las que se pueden topar los propietarios de los predios, argumentó que si no presentan bien los proyectos al INAH entonces no se aprueban, pero “estoy seguro que si es para evitar un peligro, y si se mantiene en su estado original el predio, no tendrán problema”, lo cual cambia cuando se quiere modificar para hacer un hotel o mover la fachada porque el Instituto tiene que conocer todo el proyecto en su conjunto para tomar una decisión.

No obstante, resaltó que el problema de los edificios deteriorados en el Centro Histórico hay que dimensionarlo en su justa medida, ya que hay alrededor de seis mil inmuebles, de los cuales unos 300 son los que presentan deterioro, esto de acuerdo con el último censo que, conoce, hizo el Ayuntamiento hace unos tres años.

Asimismo, aclaró que este censo considera la evaluación de la parte externa de los edificios, pues la mayor parte de los inmuebles son privados y no pueden entrar para revisar cómo están.

Luego indicó que el Patronato a su cargo tiene la experiencia y conocimiento para orientar a los propietarios de los inmuebles que quieren hacer adecuaciones a los predios, y que por no presentar adecuadamente o de manera integral el proyecto en cuestión es rechazado por el INAH.

Ancona Teigell añadió que ellos conocen los pormenores, cómo quiere el INAH que se presenten los proyectos y qué deben contener los mismos, por lo que hay una apertura para recibir a los interesados y apoyarlos en estos trámites.

Además, recordó que el Patronato no solo busca la preservación de los inmuebles, sino que exista un dinamismo del Centro Histórico, por lo que se avocan de igual manera a la parte cultural y económica, pues quieren un Centro Histórico activo y que todos los que entren o confluyan en este espacio tengan la oportunidad de convivir en armonía.

Hay mucho por hacer todavía en el Centro Histórico, dijo, “lo que se ha logrado es importante, pero se puede hacer mucho más”.

En el último mes, precisó que tres personas se han acercado al Patronato para pedir orientación: dos quieren abrir hoteles boutique y otros una casa habitación.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Centro Sitios antiguos

Entrevista al presidente del Patronato para la Preservación del Centro Histórico de Mérida.

Menos tiempo

Realizar un expediente completo y bien integrado para entregar al INAH reduce tiempos y evita el desgaste que se produce cuando hay que llevar varias veces documentos o cumplir requisitos que se desconocían, comentó.

Usos

Ancona Teigell señaló que los yucatecos que quieren adquirir o remozar inmuebles en el Centro Histórico lo hacen con fines comerciales, para abrir hoteles, restaurantes o comercios, mientras que los extranjeros buscan estos inmuebles para vivienda.