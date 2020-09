Se quedan son luz por más de 15 horas, CFE llega y se va sin dar solución

Vecinos de Chenkú, de la calle 31 con 21 diagonal y 38, aseguran haber vivido 15 horas de infierno, luego de quedarse sin energía eléctrica desde las 2 de la madrugada de este martes.

Los afectados comentan que reportaron el hecho al menos 30 veces al número de la CFE, pero hasta las 18 horas no habían recibido respuesta.

Por la falta de energía, dicen, algunos perdieron sus alimentos, que se descompusieron en la nevera, otros desconocen si algún equipo se vio afectado.

Aspectos de los vecinos y el transformador presuntamente afectado, así como la unidad de la CFE que asistió al lugar, pero no solucionó el problema.

Por la mañana, comentan, una unidad de la CFE llegó al lugar a tomar fotografías del transformador afectado, argumentando que en unas horas tendrían una solución.

Cerca de las 18:30 horas, se presentó al lugar la unidad 71901, cuyos empleados se negaron a dar comentarios a este medio, alegando que no se les tiene permitido. No obstante, se marcharon sin solucionar el problema, ya que -según dijeron a los vecinos que los increparon- no tenían las herramientas para trabajar.