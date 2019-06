Se queja una galardonada

Ante la Codhey, denuncia violencia ejercida contra ella

Marita Acosta Dzib, Premio Nacional Mujer y Deporte 2012, interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán contra René Ledesma, administrador del Centro Paralímpico del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, por presuntamente violentar sus derechos humanos como mujer.

Explicó que puso su queja “por acto discriminatorio como mujer, por actos denigrantes a mi persona, por hostigamiento sexual y por violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, en el centro paralímpico contra el administrador de este centro”.

Dijo que estos hechos incluían palabras hirientes y comentarios lascivos contra su persona y ocurrieron en octubre de 2018 cuando prestaba servicios en el centro mencionado: “Hay daño psicológico y moral que me han causado sus conductas de misoginia y actitudes muy denigrantes hacia mi persona”, indicó la demandante, quien ya no presta servicios en el Centro Paralímpico.

En abril presentó queja ante la Codhey y como parte del seguimiento de ésta se programó ayer (jueves) una audiencia de conciliación en la que no estuvo presente el denunciado.

Marita Acosta detalló que a las 12:35 llegó la licenciada Karla Sánchez Pérez, representante del Jurídico del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, diciendo que el administrador del Centro Paralímpico niega los hechos.

No llevó propuesta de conciliación pero escuchará propuestas que en un momento dado se analizarán.

Por supuesto que no se llegó a ninguna conciliación y seguirá el procedimiento de la queja, dijo Marita Acosta, quien recibió el Premio Nacional Mujer y Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), gobierno federal, In Mujeres y la ONU.

La metodóloga y entrenadora de gimnasia recibió el premio por ser impulsora del deporte. Por su desempeño y resultados ha posicionado a las mujeres en el deporte y enaltecido a México en el contexto nacional e internacional. Fue propuesta tres veces al mérito deportivo nacional por la Federación Mexicana de Squahs.

Recordó que la recepción del premio mencionado ”fue un acontecimiento muy importante para mí puesto que en un momento se me reconoció mi capacidad como mujer con un trabajo dentro del deporte”.

Sobre la experiencia que vivió hace unos meses y por la que interpuso la queja dijo lo siguiente: “Todas las mujeres tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos porque no por el hecho de ser mujer cualquiera vendrá a decirnos lo que se le venga en gana. Yo creo que es muy importante y hago un llamado a todas las mujeres que han sufrido alguna violación hacia su persona, algún hecho denigrante, despota, humillante, que no se queden calladas y que levanten la voz porque si pasamos esto una vez se la van a seguir haciendo muchas veces y como mujeres no debemos permitirlo” indicó entre otros conceptos.— C. S. M.

