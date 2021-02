Se quejan de un crematorio en Mérida: ''Es humo de muertos de Covid''

MÉRIDA.- Vecinos de la colonia Roble Agrícola IV se quejan del humo negro y fétido que sale del crematorio “Santo Cristo Milagroso”.

“Parece neblina. Y el olor, a mi en lo particular me da dolor de cabeza”, dice Miguel López, uno de los tantos vecinos afectados.

El crematorio se encuentra sobre la calle 32 (paralela al Periférico) entre 61 y 59, a unos metros del puente peatonal y opera desde 2016. De eso tiempo hasta el año pasado, aseguraron los vecinos, estuvo trabajando sin licencia, según se enteraron tras un plantón que hicieron para pedir su clausura por los malos olores que despedía. “Lo cerraron, pero no por nosotros, sino porque no tenía licencia”.

La calma volvió por un breve tiempo hasta hace unas semanas cuando el lugar retomó sus prácticas y nuevamente la colonia se vio invadida de humo.

Muertos de Covid

“Todo ese humo afecta a la salud, y todos sabemos muy bien que son los muertos de Covid que están quemando”, dice Mario de Jesús Cocom Caamal, propietario de una tiendita.

Mario señala que el lugar no tiene un horario fijo para cremar los cuerpos pues han sufrido el humo a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 2 de la tarde… incluso en la madrugada.

Miguel asegura que el humo deja a la colonia como si estuviera cubierta de neblina, pero lo peor son los olores. “Un día nos juntamos con los vecinos e hicimos un plantón y no fue por nosotros sino porque no tenían licencia. Ahorita no sé qué pasó pues ya están trabajando”, dice Miguel.

Teodosio Méndez Chi, con más de 40 años de vivir en la colonia se queja de que también creman en la madrugada. “Estás durmiendo y empieza a entrar el humo, cierras la puerta, pero el humo sigue entrando”.

A Ángel Navarro Osalde el humo le preocupa más que nada por su bebé. “A veces el humo entra hasta mi casa, a un costado de mi casa está el humo, y allí está mi bebé, está entrando. ¿Cómo está eso de que no lo han clausurado todavía?”, lamenta, tras decir que todo ese humo es nocivo para la salud.

Jenifer Elein Ramírez Medina, otras afectada, recalca que la chimenea es baja y por eso el humo que sale se dispersa con facilidad cubriendo a la colonia como si fuera una neblina densa.

Toda la colonia se llena de humo

“Estuve hablando al 9-1-1 y me dijeron que no podían hacer nada; pero ese humo da nauseas, no puede ser normal. Toda la colonia queda llena de humo, es tanto que se ve como cuando te levantas a las 5 de la mañana y hay niebla”.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades antes de que una persona se enferme de gravedad o muera por estar respirando ese humo.

“Tenemos pruebas de cómo está el humo. Es una niebla y es fétido”, dijeron.

