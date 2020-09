Se reanuda la venta de cerveza con algunos inconvenientes

Algunos inconvenientes, como agencias cerradas o falta de producto, se registraron al reanudarse la venta de cerveza (Foto de Claudia Sierra) Algunos inconvenientes, como agencias cerradas o falta de producto, se registraron al reanudarse la venta de cerveza (Foto de Claudia Sierra) Algunos inconvenientes, como agencias cerradas o falta de producto, se registraron al reanudarse la venta de cerveza (Foto de Claudia Sierra) Algunos inconvenientes, como agencias cerradas o falta de producto, se registraron al reanudarse la venta de cerveza (Foto de Claudia Sierra) ❮ ❯

Con algunos inconvenientes para los clientes, como expendios abiertos pero sin cerveza y algunas agencias cerradas, se levantó la "ley seca" en el Estado, donde la venta se desarrolla con la modalidad "a domicilio".

Después de las 10 de la mañana se comenzó a ver motocicletas con cajas de cerveza transitando por calles de la ciudad, algunas tenían el nombre de la agencia y los teléfonos para pedidos.

En agencias también se vio carteles donde se informa de cómo hacer los pedidos y camiones surtiendo los negocios.

Encargados de Six y Modelorama externaron su beneplácito por la apertura de las agencias, que estuvieron cerradas mes y medio, ya que es una fuente de ingresos para sus familias.

Advertencia a los clientes

Aclararon que en la medida que los clientes se cuiden y no aumenten casos del coronavirus seguirán abiertos los negocios, pues eso les informaron las autoridades.

Afirmaron que no hay cambios en los precios y desde antes de su apertura comenzaron a recibir mensajes de pedidos.

Se observó que el precio de "misiles" y "megas" es en promedio de $35, como es el caso de TKT Light y Montejo, entre otros productos.

Los entrevistados opinaron que el servicio a domicilio es una buena manera de cuidar la salud de los clientes y también la de ellos, al evitar que se concentren en los establecimientos.

De 15 a $30 el cobro por llevarla

Los precios para llevar el producto fluctúan entre 15 y 30 pesos, dependiendo de la distancia que recorran para la entrega.

En la agencia Modelorama "Erika", de la colonia Chichén Itzá, en Mérida, se notó un agitado inicio de actividades pues tan pronto abrió recibieron seis pedidos.

Roger Grajales recordó que ya cerraron dos veces por la "ley seca", de modo que la reapertura "ya era necesaria para tener una fuente de ingresos".

Aseguró que en ese expendio cumplen las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

En espera de que les surtieran

En el Six "Tauro", de Vergel IV, abrieron con la espera de que en el transcurso del día les surtieran de cervezas para atender las solicitudes.

Gente de la agencia afirmó que estuvo cerrada cinco meses, de modo que les urgía abrir para tener un ingreso económico.

En el Six "Las Chelas", de Vergel III, externaron alegría por el levantamiento de la "ley seca" pues de ese negocio dependen tres familias, sin contar las de las personas que entregan a domicilio.

En el expendio recibieron 15 pedidos hasta ante del mediodía, un número que consideraron bueno para esa hora.

Llamado a los consumidores

Los encargados pidieron a la población que no organice fiestas y que disfruten las bebidas de su preferencia en casa sin invitar a otras personas "porque esta reapertura económica no es para la vida social".

Algunos clientes externaron beneplácito por la apertura pues, señalaron, el cierre afectó a los encargados de las agencias y toda la cadena de actividad que gira en torno a ellas, como botanas y hielo.

Víctor Godoy, vecino del fraccionamiento Pacabtún, consideró que el levantamiento de la "ley seca" está bien porque de otra manera todos los negocios de esta industria perecen.

"Para los consumidores la cerveza 'nos hace leve' la semana", comentó.

Opinan de la venta clandestina

Sobre la venta clandestina de cervezas, consideró que es cara y riesgosa.

Admitió que una vez compró de esa manera, pero no lo volvió a hacer por todo lo que implica.

Mayte Muñoz, vecina de la colonia Chichén Itzá, dijo que prefirió esperar la apertura de agencias para comprar cervezas y no favorecer a los clandestinos.

"Si te lo proponías y tenías dinero podías conseguir cerveza", aclaró.

Buena medida contra el contagio

Consideró que el servicio a domicilio es una buena manera de evitar la propagación del Covid 19 y activar la economía.

El horario de venta de cerveza es de lunes a jueves, de 10 a.m. a 10 p.m.; viernes y sábado, de 10 a.m. a 6 p.m., y domingo, de 11 a.m. a 5 p.m.

El Grupo Modelo decidió informar por medio de internet sus servicios.