Se reanudará la venta de cerveza a domicilio y por internet o teléfono

El lunes 1 de junio se reanudará la venta de bebidas alcohólicas en Yucatán, exclusivamente a domicilio y por internet o teléfono, de acuerdo con volantes que ya circulan entre usuarios de WhatsApp.

Aunque no es considerado una actividad esencial, el comercio de bebidas embriagantes se reactivará en la entidad el lunes próximo, el mismo día que reanudará labores la industria de la construcción.

Ambas actividades se retomarán al concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia, que comenzó el 23 de marzo y entre sus medidas para contener la epidemia de Covid-19 incluye suspender toda actividad no esencial del 30 de marzo al 30 de mayo próximo.

Según un volante que se comparte mediante WhatsApp, en Yucatán “por disposición oficial la venta de bebidas alcohólicas será únicamente a domicilio” y habrá “venta a partir del 1 de junio”.

La compra se hará mediante alguna aplicación (APP) que se descargue en Play Store o mediante llamada telefónica a un comercio de bebidas alcohólicas.

Por ejemplo, los expendios de Six en Yucatán ofrecen las siguientes opciones:

Descargar la APP Six to Go, elegir tus productos, solicitar tu pedido y recibirlo en casa.

Ingresar a Vecino a Domicilio (www.sixtogo.com.mx/vecinoadomicilio), buscar en el mapa tu ubicación, selecciona la tienda más cercana, llamar al teléfono de esa tienda para hacer tu pedido y recibirlo en tu vivienda.

Hacen recomendaciones

Para recibir el pedido en casa, se hacen las siguientes recomendaciones sanitarias:

Usar cubrebocas y mantener al menos dos metros de distancia del repartidor de bebidas.

Si el pago es en efectivo, poner el dinero en alguna superficie. Si se acepta tarjeta, se recomienda limpiarla después de ser entregada.

Después de recibir tu pedido, debes lavarte las manos.

Los precios y la "ley seca"

Aunque el volante no lo incluye en sus recomendaciones, el lavado de latas y botellas es una medida que muchas personas ya adoptaron para prevenir el contagio de Covid-19.

En cuanto a los precios, en un volante se indica que el “misil” estará entre 28.50 y 31 pesos y se ofrecen promociones para comprar dos o tres “misiles”.

La “ley seca” se inició en Yucatán el 10 de abril como parte de las medidas para reducir la movilidad de gente en las calles; el gobierno del Estado primero planteó levantarla el 30 de abril, pero antes de esa fecha la prolongó al 31 de mayo.

Muertes por consumir licor adulterado

Al menos 19 personas ya murieron en lo que va de mayo por consumir licor adulterado o sustitutos de alcohol etílico: en Acanceh fallecieron siete que bebieron alcohol adulterado (con isopropanol, se dice) en el fin de semana del Día de la Madre (del viernes 8 al domingo 10).

En Mérida perecieron nueve por el mismo motivo en el siguiente fin de semana (del 15 al 17), en Chuburná Puerto murieron dos el martes 19 por “güisqui artesnal” que presuntamente fue adulterado con metanol.

Y en Progreso el jueves 21 falleció un vecino que durante 20 días bebió gel antibacterial con refresco.

En la actual emergencia por la pandemia de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda “evitar todo consumo de bebidas alcohólicas para no debilitar su propia salud y su sistema inmunitario ni poner en riesgo la salud de los demás”.

Estar con la mente despejada

La institución precisa el porqué de esa sugerencia: “Permanezca sobrio con el fin de poder estar atento, actuar rápidamente y tomar decisiones con la mente despejada, ya sea para usted mismo o para sus familiares u otros integrantes de la comunidad”.

No obstante, la OMS reconoce que todos son abtemios. “Si usted bebe, que sea lo mínimo posible y sin llegar al estado de ebriedad”, sugiere.

La Secretaría de Salud de México, a su vez, publicó el 27 de abril el aviso “Consumo de bebidas alcohólicas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia por Covid-19”, que en síntesis alerta que la ingesta de cerveza, vino o licor puede causar depresión, ansiedad, miedo, pánico y hasta conductas temerarias y agresivas, problemas que se acentúan por el confinamiento.

Ante ello, quienes reanuden el consumo de bebidas alcohólicas el lunes 1 de junio próximo deben adoptar medidas para prevenir o contener los posibles efectos negativos de esta actividad.