Se reaviva una polémica

La venta, por segunda vez en seis años, de la valiosa casona donde funcionó una escuela para invidentes en la calle 60, que originalmente perteneció a la Institución de Beneficencia Asilo Berzunza Gutiérrez para Carentes de Vista, y donde ahora se prevé la construcción de un “hotel boutique”, ha reabierto la polémica sobre presuntas irregularidades cometidas en esa operación.

De acuerdo con datos recopilados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia —una versión de esta historia ya fue publicada en la edición digital del Diario—, la propietaria original de ese predio, de 12,898 metros cuadrados, fue la señora Consuelo Gutiérrez de Berzunza, fallecida en 1978. Ésta dispuso en su testamento la donación de ese terreno a una institución de beneficencia para carentes de vista de escasos recursos.

En cumplimiento de ese deseo, de 1980 a 2004 funcionó allí una escuela especializada, atendida por profesores incluidos en la nómina de la Secretaría de Educación Pública, que cerró sus puertas en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, por presuntas anomalías docentes y administrativas.

En noviembre de 2013, luego de nueve años de permanecer abandonada, los entonces responsables de la institución de beneficencia, Bernardo Mier y Terán Gutiérrez y José Enrique Gutiérrez López, decidieron vender la casona —con 2,663 metros cuadrados de construcción y una declaración de monumento histórico a su favor— a la empresa Grupo Desarrollador Metrosur, en $20.5 millones, a razón de $1,589 el metro cuadrado.

Coincidencia

Esta empresa fue la misma que compró en diciembre de ese año cuatro predios en la calle 62, para levantar el Centro Internacional de Congresos, con una superficie conjunta de 10,514 metros cuadrados, en $24.018,556 (a $2,284 el metro cuadrado), que luego revendió al gobierno de Rolando Zapata Bello, en mayo de 2015, en $49.344,853, una diferencia del 105.4% en 17 meses.

Varias personas criticaron la operación no solo por el sobreprecio, sino porque el administrador de la empresa era muy cercano al equipo de Zapata Bello y el apoderado y el comisario fungían, incluso, como funcionarios de su gobierno. Esto generó sospechas de que empleados públicos del sexenio pasado podrían haber estado detrás de la compra de la ex escuela.

En abril de 2019, Metrosur, con nuevos socios, vendió ese predio a la empresa Auralux Representaciones en $53.318,660; es decir, a $4,133.8 el metro cuadrado, una plusvalía de 160% en seis años.

Esta compañía, a su vez, está vinculada con otras relacionadas con el empresario José Chapur Zahoul, el principal promotor del centro comercial Paseo 60, enfrente de la ex escuela de invidentes, donde ya funcionan dos hoteles. Algunas versiones señalan que éste pretende construir un “hotel boutique” en la casona.

A raíz de esta última operación de compra-venta, la profesora Teresita Espadas Cervantes, integrante del equipo docente de la escuela durante más de 20 años y experta en sistemas de enseñanza para personas carentes de vista y débiles visuales, en entrevista con Central 9, denuncia que Mier y Terán Gutiérrez y Gutiérrez López carecían de facultades legales para vender ese predio, donado por doña Consuelo específicamente para la atención de carentes de vista.

Además, afirma, lo hicieron a bajo precio: $1,589 el metro cuadrado, cuando su valor comercial era superior a los $4,000.

La mano de Patricio

El producto de la venta de ese terreno “no se invirtió en la tarea de atención a los invidentes”, dice, tampoco se informó dónde quedó el dinero.

Yo veo la mano del ex gobernador Patricio Patrón Laviada detrás de esa operación, agrega la profesora Espadas Cervantes. “Él fue quien ordenó el cierre de la escuela en 2004, una de las mejores de su tipo en el país, sin justificación válida, aunque ya desde entonces se hablaba de la vocación de ese local para convertirse en hotel”.

“Hubo una gran corrupción alrededor de esa venta”, señala. “Fue un despojo vil a los invidentes”.

José Enrique Gutiérrez López, notario público número 87, y directivo de la institución de beneficencia, refuta a la profesora Espadas Cervantes.

“Desde luego que sí estábamos autorizados legalmente para hacer la venta”.

Además, añade que la casa estaba abandonada desde hacía años. La maleza había invadido los jardines y la humedad amenazaba a sus paredes y techos. La fundación no tenía dinero para pagar su mantenimiento y los gastos urgentes salían de nuestra bolsa, dice. "Por eso la vendimos".

Por lo que respecta al dinero, éste, indica el notario, se encuentra en el banco y no se puede tocar.

El testamento de la tía

El inicio de esta polémica data del 3 de octubre de 1978, fecha del fallecimiento de la señora Gutiérrez de Berzunza, quien en su testamento, fechado el 18 de diciembre de 1975, dispuso la constitución de una institución de beneficencia privada destinada a los indigentes carentes de vista y legó el predio marcado con el número 333 de la calle 60 para que sea el local de la dicha institución. Asimismo, indicó que ésta se llame “Asilo Berzunza Gutiérrez para Carentes de Vista”.

El testamento dice claramente que esa sería para la atención de las personas pobres que no ven, a fin de que reciban toda la atención necesaria, como ocurrió durante 24 años, señala la profesora Espadas Cervantes.

El primer presidente de la institución de beneficencia Bernardo Mier y Terán Lejeune y el albacea de la sucesión de doña Consuelo, Enrique de Zavala y Díaz, cumplieron con su voluntad, afirma. Ellos ofrecieron la casa de la 60 al profesor Santiago Navarro Silva, amigo de la señora, que había fundado una escuela para carentes de vista en 1930 y cuyo local era una modesta casa en la calle 65, enfrente de la Casa del Pueblo.

Sin embargo, “la fundación originalmente, y así lo dijo la tía”, explica el notario Gutiérrez López, “no tenía un propósito educativo, su función era recibir a los familiares de los invidentes que venían a Mérida a realizar alguna consulta o una intervención de tipo médico y luego, solo circunstancialmente, se vio la necesidad de integrar a los invidentes a una escuela”.

En 1980 la escuela de Navarro Silva se trasladó a la casona, aunque él poco hizo allí porque falleció dos meses después, recuerda la profesora Espadas Cervantes.

No obstante, el plantel continuó. La SEP federal pagaba los sueldos de los profesores y el gobierno del estado, por gestiones del profesor Navarro, entregaba de $12,000 a $15,000 mensuales. La institución de beneficencia, por su parte, aportaba únicamente de $10,000 a $15,000 al año, dice.

Problema

Gutiérrez López confirma este dato y explica que esta falta de recursos se volvió un problema. “La fundación nació muerta, por decirlo de algún modo. No tenía efectivo, el gobierno federal pagaba lo sueldos de los maestros y el gobierno local daba una cantidad mensual, pero no los gastos de mantenimiento del inmueble”.

“Cuando Bernardo (Mier y Terán Gutiérrez) y yo nos hicimos cargo de la institución, nos topamos con el problema de que ésta no tenía dinero, ni siquiera para el mantenimiento. Nosotros teníamos que dar los recursos para eso”.

Antes de vender la escuela, añade, con nuestro propio dinero pagábamos el “chapeo” del terreno que, en ocasiones, por la extensión del predio, llegaba a costar hasta $200,000. La casa se deterioraba rápidamente y su conservación corría por nuestra cuenta, hasta que llegamos a un límite, dice.

Con los demás integrantes de la institución decidimos vender la casa “ante la imperiosa necesidad de obtener ingresos”.

Mala administración

En contraste, la profesora Espadas Cervantes relata que poco antes de la venta de la escuela “yo escuché versiones de que doña Consuelo dejó no sé cuántos millones de pesos” y que éstos se habrían perdido por una mala administración, que los recursos no se invirtieron adecuadamente y que los pesos no se cambiaron a dólares cuando vinieron las devaluaciones”.

“También oí que hubo una mala gestión de las joyas que dejó la señora Gutiérrez, valuadas en más de 90 millones de pesos”.

Empero, la entrevistada no precisa quienes habría sido los responsable de estas anomalías porque, según ella, los primeros directivos de la fundación, Mier y Terán Lejeune y de Zavala y Díaz, “cumplieron al pie de la letra el testamento de doña Consuelo”, quien antes de su fallecimiento diseñó, junto con su albacea, “una organización de beneficencia casi perfecta”.

Gutiérrez López dice que, efectivamente, los bienes de “la tía Consuelo eran cuantiosos. Tenía todas las casas ubicadas en la calle 62, entre la 33-B y la 35, desde donde estaba la oficina del licenciado Castilla, hasta la esquina y después, doblando dos o tres casas más. Estas casas se vendieron antes de que se abriera la fundación, de manera que cuando ésta se constituyó solo se le dio la casa de la 60”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

Hubo una gran corrupción alrededor de la venta del local de la exescuela para carentes de vista. Se trató de un despojo vil a los invidentes

Escuela Testamento

En su testamento, doña Consuelo Gutiérrez de Berzunza donó una enorme casa en la calle 60 para la atención de invidentes.

Subasta

Según el notario José Enrique Gutiérrez López, secretario de la institución de beneficencia que administra el legado de la señora Consuelo, ésta dispuso que los muebles de esa casa se subastaran entre la familia Gutiérrez y después entre el público en general, “pero los directivos de la institución de entonces no avisaron a la familia”.

Directivos

Además, añade, estos directivos, Bernardo Mier y Terán Lejeune y Enrique de Zavala y Díaz, no cumplían con el deseo de doña Consuelo de que los encargados de la institución de beneficencia sean solo integrantes de la familia Gutiérrez.

