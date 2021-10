Se reconvierten cenotes

Presentarán los hallazgos en varios de ellos

La secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, manifestó que la vocación turística de Yucatán está reconvirtiendo varios cenotes que se encuentran en el territorio estatal.

Además dijo que los cenotes todavía resguardan tesoros arqueológicos y paleontológicos y el lunes 18 próximo, en el marco del Día de Protección del Medio Ambiente, presentará resultados del hallazgo de unas pinturas rupestres que aparecieron durante la limpieza de una de esas oquedades, en el marco del programa de Fundación Bepensa.

La maestra Sayda Rodríguez aseguró que esos tesoros que están en el fondo de las cuevas subterráneas de agua permanecen en sus lugares, los buzos lo reportan al INAH y respetan y no son objeto de saqueo.

El lunes dará mayor información sobre los principales hallazgos entre los que se cuentan vasijas y objetos de los mayas prehispánicos, un diente de megalodón y pinturas rupestres.

El reportero del Diario le planteó que muchos cenotes se reconvierten en atractivos turísticos y hay casos en que compradores de ranchos y terrenos adquieren las propiedades precisamente por los cenotes.

“En algunos casos así es, es importante decir que sí se pueden usar con fines turísticos, pero existe una reglamentación y si se va a darle uso turístico a un cenote que investiguen según la actividad y lo que quieren hacer, para que cumplan con la reglamentación administrativa y los permisos federales”, señaló. “Está permitido la compra de terrenos, y si tiene está maravilla natural, si quiere usar este recurso tienen que cumplir con la reglamentación de cuevas y cenotes y respetar los criterios ambientales. No es un registro ni permiso de uso, es un proceso de autorización en materia ambiental. No hay un requerimiento legal si solo está el cenote en la propiedad, pero si lo van a usar con fines turísticos sí deben cumplir ciertos requisitos”.

La funcionaria dijo que varios dueños de terrenos con cenotes ya se acercaron a la SDS porque quieren darle uso turístico por la vocación del Estado y se les da información sobre lo que deben cumplir administrativamente. Incluso, muchos solo abren al público y cobran por su uso, pero otros los dotan de escaleras y tirolesas.

La estimación de los científicos que han realizado investigaciones sobre el número de cenotes en Yucatán calculan que hay unos 8,000 en el territorio yucateco, de los cuales alrededor de unos 3,000 tienen registro, pero solo 169 son turísticos, los demás están en las selvas y ojalá se queden allí.

Además del programa de saneamiento, conservación y registro, la Secretaría de Desarrollo Sustentable reiniciará en breve el programa de medición de la calidad del agua de los cenotes abiertos al público para conocer el grado de contaminación de esos acuíferos. Este programa iba a iniciar cuando empezó la pandemia del Covid-19 y se suspendió, pero ahora lo retomarán. Una de las intenciones es otorgar certificación de la calidad del agua de los cenotes y el primero que analizarán serán el agua del cenote de Yokdzonot.

Se le preguntó sobre la presunta clausura del parque temático Xilbabá Xcaret de Valladolid por daños a las bóvedas de cenotes. La funcionaria dijo que no le ha notificado ninguna autoridad federal, que es la que vigila el cumplimiento del proyecto y de esos recursos naturales, por lo tanto no tiene competencia y desconoce los daños y lo relacionado a la situación del parque Xilbaba.— Joaquín Chan C.

De un vistazo

Terrenos

“Está permitido la compra de terrenos, y si tiene está maravilla natural (cenote), si quieren usar este recurso tienen que cumplir con la reglamentación y respetar los criterios ambientales. No es un registro ni permiso de uso, es un proceso de autorización en materia ambiental”, señaló Sayda Rodríguez.