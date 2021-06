Con 60 años de servicio

Se refuerzan los filtros anti-Covid en sede del Issste

En el marco del 60 aniversario del Issste, la Clínica Hospital de Aplicación Público Privada “Mérida” en Susulá cumple su tercer aniversario con la gran satisfacción de atender al derechohabiente de manera óptima y con grandes retos para enfrentar el futuro y el día a día, un paso a la vez, señaló el doctor Oliver García Trujillo, director de este nosocomio de reciente creación.

“El principal reto ha sido el último año trabajar conviviendo diario con la pandemia del Covid-19, pues aunque no se atienden casos de manera intrahospitalaria en la Clínica-Hospital, si se reciben derechohabientes que pueden estar infectados por el mal del coronavirus”.

“Por esto la importancia de mantener los filtros y las medidas de sana distancia para evitar lo más posible el contagio”, refirió en un comunicado.

El director de la Clínica-Hospital dijo que se mantienen medidas estrictas para que los derechohabientes y el personal de salud se encuentren protegidos.

“Entre los principales retos de trabajo para el segundo semestre del 2021 está lograr la incorporación del personal al trabajo, ya que algunos se encuentran fuera por decreto de la clínica, esto es fundamental para el desarrollo de la regularización de los servicios médicos en atención a la población derechohabiente en general”.

Asimismo, comentó que en el desempeño de la clínica se integran los tres niveles de atención que brinda el Instituto haciendo más eficientes los servicios de salud.

Luego explicó que durante 2020 se desarrollaron protocolos de atención con motivo del Covid-19 para garantizar los servicios médicos a beneficio de la población usuaria de acuerdo con la plantilla de recursos humanos con la cual se contaba, de esta forma la atención al derechohabiente ha sido ágil y dinámica.

Lo principal, destacó, han sido los recursos humanos con los que cuenta esta clínica, todos representan un gran equipo, contamos con personas muy valiosas que han demostrado en estos tres primeros años su disponibilidad, capacidad y entrega, el personal siempre está aportando ideas y siempre está dando de más, es gente que tiene bien puesta la camiseta del Instituto con el único objetivo de que los derechohabientes salgan satisfechos con la atención proporcionada, dijo.

“Se han obtenido grandes logros como el reconocimiento a la clínica por el apoyo en la realización del curso taller de Actualización Soporte Básico de vida, dentro del programa de difusión de la reanimación pulmonar en el estado que desarrollo el gobierno de Yucatán”.

“Obtuvimos reconocimiento como centro de Atención Primario de Ictus por la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular, A.C. También tenemos la distinción de la Sociedad Mexicana de Emergencias y la iniciativa Angels-México”.

“Hemos sido distinguidos en el desarrollo del Programa de Aseguramiento de la Calidad (Pacal) en los rubros de Química Clínica, Bacteriología, Inmunología, Uroanálisis, Coagulación y Citometría. La clínica está certificada por LEEC Gold por alta eficiencia operativa por US Green Building Council. Obtuvimos una distinción por el Platinum Status Award to Clinic Hospital Mérida Issste-Neurology México por la World Stroke Organization, y el Diamond Status Award to Clinic Hospital Mérida Issste-Neurology México por la World Stroke Organization”.

El director de la Clínica-Hospital del Issste en Susulá dijo que se tiene la disposición y el compromiso de los médicos, enfermeras y en general de todo el personal que integra este nosocomio para redoblar esfuerzos en la atención para que los derechohabientes del Issste tengan un servicio pleno en calidad.

También para que se sientan fortalecidos, respaldados con la seguridad que tienen una estructura organizada y especializada a fin de atenderlos cuando así se requiera en materia de salud, apuntó.

