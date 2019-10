Se registran 59 casos al día de conjuntivitis en Yucatán

Los registros de este año, mayores que los de 2018

En lo que va del año se ha diagnosticado un promedio diario de 59 casos de conjuntivitis en Yucatán, un registro que supera al de 2018.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), hasta la semana 41 —con corte al 12 de este mes— se habían reportado 16,724 diagnósticos de esa infección en Yucatán: 7,894 en varones y 8,830 en mujeres.

En las mismas fechas del año pasado se habían notificado 16,269 casos.

El Sinave dio a conocer su informe semanal anteayer. Contiene datos hasta la semana epidemiológica 42, pero en el caso de la conjuntivitis se precisa que son hasta la semana 41.

Los 16,724 casos contabilizados hasta el 12 de este mes representan 59 cada día. Es decir, cada hora los médicos diagnostican 2.4 casos de la infección en la entidad.

Además, ya se conocen dos casos de la variedad hemorrágica.

El infectólogo Russel Amir Rodríguez Sánchez, presidente de la asociación civil Sinergia con Sentido, recuerda que la conjuntivitis es una enfermedad de fácil contagio y por eso es necesario extremar precauciones.

El virus se transmite por contacto directo, recalca. Basta un saludo o una conversación cercana con un enfermo, y se lleva la infección a los ojos al tocarlos con las manos.

También se puede adquirir el virus con el contacto directo con objetos infectados, sobre todo en lugares públicos. El pasamanos en las unidades de transporte es una vía común de contagio.

El doctor Rodríguez señala que la conjuntivitis empieza a ser infecciosa uno o dos días antes de que se vea el enrojecimiento de los ojos. Por eso hay que prevenir con el aseo constante de manos y cuidados generales.

“Es una infección muy severa y no existe vacuna contra ella”, prosigue. “El tratamiento es relativamente fácil, pero implica aislamiento de los enfermos. En los casos de escuelas y centros de trabajo no se concede incapacidad a la persona enferma para que no asista. Por lo tanto, ese enfermo se presenta y contagia a todos”.

También dice que los cambios de temperatura de esta época son un factor del repunte de conjuntivitis y de otras infecciones virales. Por eso hay que redoblar cuidados, incluyendo contra la influenza, que “nos va a caer fuerte este año”, alerta.— ÁNGEL NOH ESTRADA