“Se reivindicará al Sureste”: AMLO en Yucatán

Incluiremos en el desarrollo nacional a la región: AMLO

Con el Tren Maya se integra todo el Sureste y al mismo tiempo, al invertir aquí, vamos a reparar un daño que se ha causado durante bastante tiempo porque se abandonó a la región, se va a reivindicar al Sureste, eso es lo que se está haciendo con inversiones como esta en los estados del Sur y esta parte del país”, dijo ayer en Maxcanú el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como lo vengo mencionando, no se trata de abandonar el norte o abandonar el centro del país, esas regiones tienen que seguir creciendo como ha venido sucediendo, nada más que ahora vamos a incluir en el desarrollo nacional al Sur y al Sureste, por los desequilibrios. Por eso estas inversiones, esta gran obra”, añadió.

En su discurso, reiteró que “tenemos que terminar esta gran obra antes de 2024, por eso voy a estar viniendo cada tres meses, pero si veo que no se avanza, voy a venir cada dos meses o cada mes”.

El Presidente también aprovechó para dar “una buena noticia: que después de muchos años ya se logró un acuerdo para que un hospital que dejaron abandonado en Ticul del Seguro Social ya podamos reiniciarlo”.

“Pero, así como ese hospital abandonado de Ticul nos dejaron más de 300 hospitales abandonados. Con el apoyo de los ingenieros militares y con el apoyo de la Secretaría de Salud, ya se han terminado 120 hospitales que estaban en proceso, imagínense cuántas carreteras abandonadas, inconclusas”, acotó.

En un evento más de supervisión de las obras del Tren Maya, aislado de la gente en Maxcanú, el jefe del Ejecutivo federal aprovechó también para responder temas nacionales como por qué amaneció Palacio Nacional cercado de vallas metálicas, la construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, la crisis por la pandemia y otros más.

El gobernador, “aliado”

López Obrador también habló bien del gobernador Mauricio Vila Dosal, a quien, dijo, considera “un aliado”, que “es gente seria, responsable, con dimensión social, gente trabajadora, no anda con politiquerías, como se dice coloquialmente no anda ‘grillando’, hace política...”.

Por su parte Vila Dosal manifestó que en Yucatán los gobiernos estatal y federal trabajan de manera coordinada y con visión de Estado, por lo cual reiteró que su administración continuará el trabajo coordinado con la Federación.

“Queremos seguir avanzando en el tema de vacunación y así lo vamos a seguir haciendo porque es prioridad para todos en el país. Por parte del gobierno del estado cuentan con todo el apoyo e infraestructura para ayudarles en la implementación de esta estrategia nacional”, puntualizó el gobernador.

El evento, que consistió en supervisar la construcción del tramo tres, que va de Calkiní, Campeche, a Izamal, tuvo sus contrastes.

Al llegar el Presidente, Filiberto Ku Chan, líder de Foro Indígena Maya Peninsular, le ofreció una ceremonia para desearle bien y pedir permiso a la Madre Tierra para hacer esta obra, contrario a otras comunidades mayas que hasta se han amparado contra la obra.

La visita terminó con un tenso encuentro entre elementos de seguridad de la presidencia y Margarita Torres Sansores, quien dijo ser “gobernadora de los pueblos mayas de Yucatán”.

Rogelio Jiménez Pons director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), destacó en su intervención que por las características del puerto de Progreso, el consorcio encargado de construir el tramo 3 del Tren Maya realizará la adecuación y mejoramiento de un muelle, a fin de eficienciar la logística de este proyecto.

“El puerto de Progreso, es muy peculiar porque no cuenta con una amplia zona de almacenamiento, esto hace necesaria una logística precisa y puntual para coordinarse con otras actividades de descarga como el transporte de alimentos o combustibles. Es por eso que el consorcio invertirá en una estructura conocida como ‘Duque de Alba’ para habilitar un nuevo muelle para el Tren Maya en Progreso”, indicó el funcionario.

El Presidente inició anteayer su gira por el estado en Valladolid, con la supervisión de los trabajos del Tren Maya. Pernoctó en el hotel Fiesta Americana de Mérida y al concluir ayer el evento en Maxcanú, viajó por carretera a Campeche para continuar su gira por el Sureste del país.

En el evento de ayer lo acompañaron además del gobernador y Jiménez Pons, Gladys Adriana Cih Victoria alcaldesa de Maxcanú; general André Georges Foullon Van Lissum, subsecretario de la Defensa Nacional; Manuel Muñozcano Castro y Manuel Contreras Caro, director general del Grupo INDI y presidente del Grupo Azvi, respectivamente, que se encargan de los trabajos en este tramo, y Daniel Chávez Morán, supervisor honorario de la obra.

Sobre el tema de las planchas de acero a las puertas de Palacio Nacional, López Obrador dijo que, “allá en Ciudad de México pusieron también, aprovecho para informarlo, una valla, porque va a haber una manifestación de mujeres”.

Ayer informamos que una ola de indignación recorrió el país motivada por el hecho de que Palacio Nacional, donde vive el Presidente, amaneció protegido por una muralla de placas de acero.

Para responder en este tema, López Obrador dijo que, “(Las mujeres) están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando”.

“No queremos heridos”

“Es decir, no queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho también salgan afectadas, dañadas. Tenemos que protegernos y también proteger nuestros edificios históricos, monumentos históricos”, añadió.

Al abundar en su justificación por la instalación de las planchas de acero, el mandatario expresó que “muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se pinta el Hemiciclo a Juárez, cuando se raya el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar, porque hay que pedirle permiso, autorización al INAH y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios, que tienen siglos. Entonces, es mejor protegerlos”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Vallas de acero Día Internacional de la Mujer

El Presidente se refirió a las planchas de acero afuera de Palacio Nacional ante la cercanía del Día de la Mujer

”¿Qué imagen se da?”

“No se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer, incluso de gritar y hasta insultar, todo eso tiene que ver con la libertad y está prohibido prohibir, y nunca vamos a reprimir al pueblo, pero sí tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere nada más causar daño, imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo?”.

Miedo, no cobardía

“Que no se confunda, no es miedo, todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde... las bardas son para proteger al Palacio, para que no haya provocación”.