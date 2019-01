Un espacio ciudadano

Una alianza estratégica multisectorial —en la que participan instituciones de gobierno, académicas, empresariales y de la sociedad civil— busca conectar distintos ámbitos de conocimiento y ofrecer entornos apropiados donde la ciudadanía se involucre en procesos de innovación social.

La idea es impulsar proyectos ciudadanos que fortalezcan a las comunidades, la defensa de los bienes comunes y la acción colectiva, se indicó ayer por la mañana en la presentación del Laboratorio de Innovación Ciudadana “MID LAB”, en rueda de prensa realizada en el Edificio Central de la Uady.

En los últimos años nos hemos dado cuenta de que los expertos han aportado poco para dar solución a los problemas que afectan a la gente común porque no les importa mucho, porque tienen sus propios intereses o porque son parte de esos mismos problemas, comenta el doctor Antonio Lafuente.

“Tenemos que aprender a convivir con esa nueva incertidumbre del mundo que habitamos, donde no sobran los expertos —nos ha costado mucho producirlos, ponerlos a disposición de los problemas que tenemos—, pero sí faltan muchos actores que deberían ser involucrados en la coproducción del mundo en el que queremos vivir”.

El mundo, dice, tiene muchos problemas y no se resolverán a puñetazos, a gritos. Hay que crear espacios nuevos de convivialidad, donde aprendamos a vivir juntos, donde unos no quieran imponer sus puntos de vista a cambio de que los otros no les quieran imponer el suyo.

“Espacios donde encontremos soluciones en las que sea más importante la convivialidad que la objetividad. No se trata de saber quién tiene razón, se trata de saber cómo podemos vivir juntos”.

Nadie dice que no sea difícil, problemático ni controvertido, pero hay que intentarlo, hay que confiar en la práctica de la experimentación, señala el investigador español, quien, como informamos, está en Mérida para colaborar en la puesta en marcha del proyecto.

En la reunión con la prensa, la doctora Martha Castro Castro, activista por la educación y coordinadora de este esfuerzo, habló de las actividades que, como informamos el domingo, se están realizando en diferentes sedes para preparar la instalación del laboratorio.— Mario Saturnino Durán Yabur

En esta apuesta sin precedentes en el Estado, en la que se busca finalmente la inclusión de la sociedad en la solución de sus propios problemas, se espera potenciar la capacidad de innovación ciudadana para la transformación social.

Participan el capítulo local de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), la asociación civil Fortalece de Cozumel, la Universidad Autónoma de Yucatán mediante su Voluntariado, el Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (Japey), la Jornada de Derechos Humanos, A.C., el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud (Consepp) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).