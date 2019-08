Solución “a corto plazo”

Se resolvería en 3 a 6 años el abasto del gas natural

La directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Elvira Daniel Kabbaz Zaga, reconoce que México tiene un sistema de ductos desconectados y divorciados técnicamente del sistema nacional y por ello el gobierno federal es incapaz de transportar el gas natural que requiere para su pleno desarrollo.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dicho que el sector energético es la palanca del desarrollo nacional. Yo vislumbró a futuro un sistema integrado, comunicado en una misma línea de acción, a la Secretaría de Energía trabajando muy cerca de los órganos reguladores y muy cerca de las empresas productivas del Estado”, declaró en entrevista con el Diario.

“Ahora diario platicamos lo que hacemos, lo que hacemos es en coordinación, particularmente la Comisión Federal de Electricidad, Cenagas y Cenase estamos muy cerca porque nos necesitamos unos a otros. Cenagas se asume como un suministrador de infraestructura para todo el país y estamos trabajando en una misma línea, estamos trabajando para fortalecer al sector energético porque tiene que servir para que el país crezca; el gas natural es el gran detonador del desarrollo, así lo entendemos y así lo asumimos”.

La licenciada Kabbaz Zaga participó en Mérida en las “Mesas Técnicas sobre Gas Natural y Electricidad”, que organizaron el Consejo Coordinador Empresarial nacional y las comisiones de Energía de las cámaras de Senadores y de Diputados, y antes de regresar a Ciudad de México concedió una entrevista al Diario.

La Península pide con urgencia gas natural, ¿qué hacen para atender la demanda?, preguntó el reportero.

“En el caso de la Península el problema es que tienen solo un ducto de suministro, es otra vez, uno de los sistemas no integrados como lo es el ducto Mayakán, que además, tiene un problema estructural adicional porque es un ducto telescópico”, respondió. “El ducto Mayakán se inicia en 30 pulgadas, disminuye en 24, en 22 y termina en 16 pulgadas. Es un ducto que se va haciendo más angosto y entonces tiene menor capacidad de transporte. Es un ducto que tiene poca capacidad de transporte y además tiene una sola fuente de suministro que es la producción nacional. Y como sabemos, a raíz de una política energética fallida de la administración anterior, disminuyó la producción de hidrocarburos y por tanto la de producción de gas natural”.

“En el caso de la Península estamos previendo agregar un punto de inyección adicional e interconectar al Sistrangas (Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural) al ducto de Mayakán”, explicó. “En este caso estamos hablando de la ampliación del sistema nacional de gasoductos para poder interconectar con Mayakán. Una de las preguntas que surgió tres o cuatro veces en las mesas, y que explicamos y costó trabajo que lo entendieran, es que la inyección de gas del norte del país, particularmente si hablamos de la inyección del ducto marino o de otros puntos de internación del norte, no puede llegar directamente a la Península de Yucatán. La inyección del norte sí redundaría en un beneficio porque al tener mayor capacidad de gas natural en toda la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos, Istmo de Tehuantepec, al haber mayor capacidad de recepción de gas en este lugar se liberaría parte de la producción nacional y está podría venir a la Península de Yucatán. Sin embargo, estamos hablando de nuevo de un gas contaminado con alto contenido de nitrógeno, pero gas natural al final”.

Nuevo punto

“Estamos considerando un nuevo punto de inyección, Cenagas no vende gas natural, aunque nos apellidamos gas. Somos el responsable de garantizar una infraestructura que permita suministrarlo”, dijo. “En el caso de los puntos adicionales de inyección, estamos trabajando de la mano, en una mesa de trabajo, con la dirección general de CFE, con la dirección general de Pemex, con Miguel Breceda Lapeyre (director general de Pemex Transformación Industrial), con la dirección de Pemex logística, con el director de PEP (Pemex Exploración y Producción); juntos están determinado cuál es la demanda real porque una inyección de gas limpio en la Sonda de Campeche permitiría una mayor recuperación de gas húmedo y por lo tanto, esto que ellos llaman licuables, es muy rico y permitiría beneficios secundarios a la petroquímica”.

“El Presidente nos ha instruido ponerle atención especial a la Península y en ello estamos”, siguió. “La verdad es que tenemos una extraordinaria relación con el gobernador Mauricio Vila, me parece que es extraordinario el trabajo que está haciendo y la coordinación que tiene con el gobierno federal siempre va a redundar en beneficios. Cuando las autoridades trabajan de la mano siempre hay beneficios”.

En su discurso habló de un plazo de 18 a 24 meses. ¿En ese plazo se solucionaría en definitivo el abasto de gas natural para la Península?

“Es para solucionar la primera etapa. Las soluciones de gas natural líquido (GNL) en un país productor no deben de ser de largo plazo”, indicó. “El gas natural licuado debe ser una solución de corto plazo inmediato, a corto plazo en materia de gas natural son de 3, 4 ó 6 años que sería a mediano plazo. No podemos esperarnos a que haya una producción adicional en el Sureste para inyectar gas natural porque de aquí a que pase, pensar en una solución de 4 a 5 años sería irresponsable. Eventualmente nuestra aspiración es producir suficiente gas natural, limpiar el gas natural, pero bueno, estamos recibiendo este legado de 30 años de política económica y energética. Desde 1994 no se amplía el sistema nacional de gasoductos y ahora es un cambio de visión, lo que hemos recibido del Presidente es una instrucción de cambiar nuestra visión y regresar otra vez a la responsabilidad que tiene el estado en de poner al norte y al sur en igualdad de condiciones. Esto es la llamada rectoría del Estado y en ello estamos trabajando”.

En un comunicado usted anunció que el 15 julio pasado aumentaría el volumen de gas natural a Yucatán, ¿qué pasó?

“Es correcto, y eso depende sin duda del inicio de operaciones del ducto marino (Texas-Tuxpan). Lo mencioné en mi participación en la mesa técnica, el licenciado Manuel Bartlett (director general de CFE), en un acto de absoluta responsabilidad, no pudo llegar a un acuerdo antes del 15 y tuvo que iniciar un proceso de arbitraje porque asumir los costos que venían de los contratos de gobiernos anteriores para los próximos 25 años era muy delicado”, afirmó.— (Continuará).— Joaquín Chan Caamal

“Nosotros estamos trabajando con el presupuesto de este país, no podemos asumir responsabilidades que no nos corresponden, el licenciado Bartlett actuó en absoluta responsabilidad, y están a punto, ya lo dijo el presidente, de llegar a un acuerdo. En el momento en que el ducto marino inicie operaciones, nosotros, 10 días después, estaremos mandando ya una cantidad mucho mayor de gas natural a la zona de Minatitlán y de Coatzacoalcos y entonces liberaremos gas natural para la Península de Yucatán.

Comunicado Anuncio

Arbitraje

Ducto marino

