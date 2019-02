Se revisarán casas de beneficiarios de las guarderías

Medida paulatina

La mayoría de los diputados de todas las bancadas del Congreso estatal, excepto los de Morena, se reunieron ayer con las administradoras de guarderías que luchan por la no desaparición del programa de estancias infantiles.

Milagros Romero Bastarrachea, legisladora de Movimiento Ciudadano, resaltó que los únicos que no asistieron a la reunión son los que se dicen “diputados del pueblo, si de verdad lo son, ¿por qué entonces no entraron a oír al pueblo?”

Afuera de la sede de esta reunión se encontraba Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena, a quien se le preguntó por qué no asistió y su respuesta fue: “sí soy diputado del pueblo, pero las que están allá no son el pueblo, son comerciantes”.

Como parte de sus argumentos, las administradoras advirtieron que la decisión de las madres de familia sobre con quién dejar a sus hijos en vez de llevarlos a las guarderías puede poner en riesgo hasta la integridad física de los niños.

Las responsables recordaron que en Yucatán existe el problema del abuso sexual y el maltrato a los menores, esto se puede agravar al no existir la garantía de que los niños no corran el riesgo de ser víctimas de esos delitos por parte de a quienes contraten o con quienes los dejen ahora, lo cual no sucede con las estancias.

Por eso pidieron que intervengan diputados, que no permitan estas absurdas decisiones e indicaciones del Presidente de la República.

Entrevistado sobre este tema al concluir la ceremonia del Día del Ejército, Joaquín Díaz Mena, delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Yucatán, recordó que las reglas de operación de este programa se dieron a conocer esta semana, se hará un censo, primero van sobre la lista de niños que estaban beneficiados en las instancias.

“Vamos a ir uno por uno a detectar los domicilios de estos niños para ver si son reales, si acudían a las instancias y serán los primeros beneficiarios de este programa, ellos recibirán primero el apoyo”, puntualizó.

El funcionario indicó que en este mes empezarán el censo, no son muchos, de tal manera que espera lo hagan muy rápido. Los padres de estos niños recibirán 1,600 pesos bimensuales, luego se abrirá el padrón a más personas que puedan aspirar a este beneficio.— David Domínguez Massa

Estancias Programa infantil

Entrevista al delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Yucatán.

Responsabilidad

Al responder a la preocupación y las quejas de las trabajadoras y dueñas de las estancias, Joaquín Díaz Mena expresó: “Nosotros les decimos que si tienen a sus padres de familia se reúnan con ellos, si les han dado un buen servicio, si están cerca, lo más obvio es que si los padres trabajan y necesitan que cuiden al niño, lo llevarán a la estancia y pagarán inmediatamente que nosotros les entreguemos el apoyo”.

Anomalías

El funcionario reiteró que de esta forma se borrará de plano que haya niños que no asistan a la estancia; en el plano nacional se detectaron listados de menores que en realidad no acudían y sí se cobraba por ellos.