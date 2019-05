Se separan del PRD unos 7,000 para nuevo instituto

Hoy exlíderes del partido hablan de mucha simulación

Integrantes de la directiva estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Yucatán, asesores, líderes y militantes que suman 7,000 personas renunciaron ayer (domingo) a ese instituto político, en el 30 aniversario de su fundación.

“Hoy, 30 años después de ese 5 de mayo del 89, en el 30 aniversario del PRD, vemos un PRD que no solo no es revolucionario, sino que tampoco es democrático”, indicó Tonatiuh Villanueva Caltempa, quien fue militante del partido.

“Vemos desafortunadamente un PRD alejado de las banderas sociales, alejado de las organizaciones sindicales, campesinas”, expuso.

“Y mucho peor, el PRD ha dejado de abanderar los derechos humanos, esos que no se ponen a consulta y que no hay que preguntar. Los derechos humanos no se consultan”, añadió el líder perredista en rueda de prensa efectuada ayer en el hotel El Castellano, para anunciar la renuncia de más de la tercera parte de la militancia.

“Por eso que nosotros, los que conformamos la corriente política, expresión política del PRD Foro Nuevo Sol y que a su vez militamos en la Organización CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) hemos decidido hoy, en el aniversario del PRD y por respeto a todos los que dieron su vida por este partido, renunciar a él y llevarnos las banderas de izquierda a un movimiento nacional convocado por el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, que se llama Movimiento Unidos y Unidas para un Mejor País”, planteó.

“Hoy (por ayer domingo), en Ciudad Neza, gente de varios estados de la república anunciarán su renuncia a la militancia del PRD y que se sumarán a este movimiento social para la conformación, al final de cuentas, de un partido político que se llamará Partido Amplio de Izquierda Social”.

En este movimiento se tendrán asambleas en varios estados de la República. Tendrá cabida todo aquel que se comprometa a defender las banderas de izquierda y a defender las banderas de los derechos humanos, indicó.

Nosotros hicimos hasta el último esfuerzo para que se democratizara el PRD yucateco, pero los intereses nacionales de las corrientes nacionales han puesto por delante sus intereses de corrientes sobre los intereses de la militancia, planteó.

Y este es un llamado con cariño, con respeto a los que se quedan en el PRD, ojalá puedan retomar el rumbo. Nosotros nos retiramos porque creemos que el PRD ya está agonizando, dijo.

Villanueva Caltempa, quien fue presidente del PRD, compartió que se van con pesar, con la frente en alto y con agradecimiento. Señaló que los responsables de lo que sucede hoy con el PRD en Yucatán son el diputado Alejandro Cuevas Mena, presidente del comité estatal, y Eduardo Sobrino Sierra.— Claudia Sierra Medina

“Ellos son los culpables de que el PRD esté convertido en una franquicia que funcionó muy bien con Ivonne (Ortega Pacheco) y también con Rolando (Zapata Bello), por eso las placas de taxis, plazas”.

En Tekax, el sábado 25 de este mes, se efectuará la primera asamblea de la conformación del partido PAIS. Detalló que la renuncia incluye 7,000 personas, de 22,000, lo que representa poco más de la tercera parte de la militancia perredista en la entidad.

En el acto informativo Claudia Aurea Caltempa García, quien hasta ayer era secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD; José Octaviano Matú Chablé, exconsejero; y Sarbey Euán López, excandidato a diputado del partido, dieron a conocer razones de su renuncia al PRD.

