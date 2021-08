“Se sienten dueños de todo el sistema”

Rebaten dichos del Cecytey sobre reciente despido

La doctora Francia Miranda Rodríguez, quien fuera despedida de su cargo en el plantel Maxcanú del Cecytey a mediados de julio pasado, cuestionó la veracidad de la respuesta que en torno a su caso ofrece la Dirección General del Cecytey, cuyo encargado del despacho de la dirección es Sergio Victoria Palma, y de la cual dimos cuenta ayer.

En un escrito que hizo llegar al Diario, rebate lo expuesto por las autoridades del Cecytey

“En relación a la respuesta de Sergio Victoria Palma es mentira que los movimientos y los despidos hayan sido facultades de los directores de cada plantel; esta decisión fue dada por el encargado de la dirección general antes mencionado. Mi directora del plantel Maxcanú fue muy clara conmigo el día 15 de julio, diciéndome que acababa de recibir la instrucción de que me despidieran, por orden del encargado de la dirección general”.

“La directora de Maxcanú siempre me agradeció mi valor humano y como docente. Nunca tuve ningún problema en todos los años que trabajé en Maxcanú y Hoctún. Los directores no tienen las facultades para tomar decisiones. Todos los directores generales que han pasado por Cecytey se sienten dueños y señores de todo el sistema. La estructura docente es un tema en el que nunca han tenido facultades para elaborar y autorizar los directivos de plantel.

“Durante 5 años tuve un puesto directivo, fui coordinadora académica de Hoctún y ellos decidían a quién contratar y a quién no”,

“Cada semestre es una angustia para los docentes de todos los planteles no saber cuántas horas tendrán, ya que dirección general reparte a su gente, a sus allegados políticamente y a sus conocidos la mayor parte de las horas sin importarles el desarrollo académico de cada plantel, incluso casi todos los inicios de semestre hay varios maestros nuevos, al cual le otorgan horas de contrato quitándole la oportunidad a docentes con antigüedad de poder mejorar su sueldo”.

Sobre los docentes despedidos, señala tener conocimiento que “son aproximadamente 20, conozco a varios compañeros y personas de diferentes planteles y puedo dar sus nombres; se despidieron personas entre docentes y administrativos de los planteles de Mérida, Hunucmá, Conkal, Espita, Panabá, Hoctún y Maxcanú. Todos con al menos 13 años de antigüedad”.—Emanuel Rincón Becerra.

“Con respecto a la prima de antigüedad, es mentira que me hayan pagado como ellos mencionan, ya que cuando cumplí 10 años de antigüedad no me pagaron ese bono, estuve detrás de Cesar Romero jefe de recursos humanos y jamás me pagaron ese bono que me corresponde. Hasta que cumplí 15 años de antigüedad me pagaron ese derecho. Los últimos cinco años estuve laborando en Maxcanú y me pagaban con tabulador 2, cuando maxcanú es tabulador 3 habiendo una diferencia de hasta el 40%, cobré un 40% por debajo del sueldo que me correspondía. Cada semestre solicitaba por favor me pagaran como debería ser y como era mi derecho”.

“Lo antes señalado se tendrá que revisar bien con mi abogado y cecytey para que esté conforme a derecho”.

“Tengo pruebas en donde Cesar Romero me dice que recibió la instrucción de Sergio Victoria Palma de que no se le deposite la quincena trabajada a todos los despedidos. Nunca me depositaron y tampoco me mencionaron algo de un cheque. ¿Cómo es posible que ahora digan que ya estaba elaborado el cheque? y que además yo fuera a buscarlo. Ellos ya me despidieron y al contrario me deberían de llevar a mi casa mi dinero trabajado o que me lo depositen”.

“La dirección general del cecytey no está comprometida con la Educación nada ni con nadie, mucho menos con la educación de los estudiantes, esa misión que menciona Sergio Victoria es una total burla y contradicción, ya que esto que están haciendo es un tremendo atropello y estamos sumidos a una situación terrible; la gente del cecytey tiene el control de todo y todo lo manejan bajo el agua. Cabe mencionar que el día 22 de Julio reinstalaron a un maestro del plantel Mérida; seguramente están haciendo sus gestiones para reinstalar a alguien más. Sin embargo, también estoy segura que tendrán gente nueva en los planteles, ya que esto es algo normal cada semestre, mismos que suplirán a los despedidos”.

“El cecytey siempre ha gastado muchísimo dinero y altos sueldos en gente de las oficinas centrales que no hacen nada, ese sueldo y esos gastos excesivos alcanzarían para abrir dos o tres planteles más para el beneficio de la educación media superior de los jóvenes y señoritas en el interior del Estado de Yucatán”.

“Mi compromiso y la de la gran mayoría de los maestros del Cecytey siempre ha sido la educación y la transformación de grandes seres humanos, mis alumnos”.

La Dra. Miranda Rodríguez interpondrá este lunes 2 de agosto la denuncia correspondiente de su caso ante la junta local de conciliación y arbitraje por el presunto despido injustificado del que fue objeto.