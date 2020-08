Se suspende Xmatkuil y el desfile del 16 de septiembre

Los autobuses ya no pasarían por el Centro

Avances en el Pacto de Reactivación: restaurantes laborarían sábados y domingos

La tormenta tropical “Marco” ocasionó que se aplace la firma del Pacto de Reactivación Económica entre el gobierno del Estado y el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán.

El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que se aplazaría “máximo una semana”, y dijo que “no está firme todavía”, pues faltan reuniones con algunos sectores. Si suben los indicadores de ocupación hospitalaria por un rebrote de Covid-19, los empresarios acatarían el regreso a las restricciones del semáforo rojo.

Los principales pre acuerdos que están casi consensuados son: La “ley seca” podría levantarse en los primeros días de septiembre con restricciones y venta solo a domicilio; habrá reubicación de paraderos de transporte público, y autobuses y combis ya no pasarían por el Centro; camiones y camionetas aumentarán su cupo con la condición de que se coloquen divisiones protectores y los pasajeros lleven cubrebocas o caretas.

Los restaurantes abrirían sábados y domingos, pero cerrarían dos días de la semana; a cambio venderán bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde.

Se suspenden la Feria de Xmatkuil y el desfile del 16 de septiembre, y el “Grito” de Independencia sería una ceremonia con el gobernador y los representantes de los otros dos Poderes.

El canje de placas no está cancelado. Según el gobernador, él no quiere que se realice por la situación de la pandemia y los problemas económicos de los ciudadanos, “pero estamos evaluando con los responsables de la seguridad si un aplazamiento no pondría en riesgo la seguridad, por la falta de un padrón vehicular actualizado”.