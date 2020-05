Se van a las colonias

Locatarios venden frutas y verduras en sus domicilios

El comercio de frutas, verduras y carnes se expandió en las colonias populares por el cierre de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, porque muchos locatarios improvisaron sus negocios en sus viviendas en espera de la reapertura de esos dos centros de abasto.

Locatarios de los tianguis Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado y “Víctor Cervera Pacheco”, ambos ubicados a espaldas de la Casa del Pueblo, informaron que sus ventas no han aumentado significativamente a raíz del cierre de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, a raíz de la detección de un brote de contagio del Covid-19, sino que la demanda es normal y acuden sus clientes que acostumbran ir por los productos frescos y variados que se ofertan todos los días.

En realidad el mayor movimiento en ambos tianguis es en las madrugadas cuando llegan camiones y camionetas para la compra de frutas y verduras al mayoreo y ya en la mañana baja la actividad porque son pocos los que compran al menudeo.

Se averiguó que los comerciantes que quisieron ocupar la acera pública en ese sector y fueron desalojados con rapidez para evitar las aglomeraciones son en realidad vendedores ambulantes que habitualmente se paran a vender en la calle 54, en las inmediaciones del mercado grande.

En opinión del subdirector de Mercados del Ayuntamiento de Mérida, Fernando Aguiar Sierra, algunos locatarios que tienen locales y espacios en los mercados cerrados por el Covid-19 improvisaron sus negocios en sus domicilios o realizan entrega directa a sus clientes.

Hábito

“Creo que ahora la gente que acostumbra venir a los mercados a hacer sus compras está comprando en sus pueblos o colonias, eso pienso”, dijo el funcionario.

“Buscan en las colonias lo que necesitan para no bajar al centro donde no hay nada. Creo que se van más a los mercaditos, a las carnicerías de sus colonias. Les gusta venir al mercado grande porque tienen todo a la mano, está barato y en el caso de las carnes escogen lo que quieren, ven que lo fileteen y pesen y es carne con sabor distinto a las refrigeradas”.

El subdirector destacó que los comerciantes son dados a buscar opciones para continuar con su actividad y piensa que los carniceros no han bajado su volumen de venta porque habrán buscado la forma de entregar su pedido a los clientes. — Joaquín Chan Caamal

“Sigilosamente siguen con su actividad”, comentó. “Habrá gente que gusta de la carne fresca y comprará en pequeñas carnicerías. Los que vienen al mercado no compran las carnes del supermercado ni las empaquetadas porque es otro tipo de matanza y generalmente no les gusta el sabor, solo lo compran si no tienen más remedio, pero siempre buscan carnicerías en sus colonias”.

Hasta donde tiene información, varios locatarios ya vende frutas y verduras en sus casas temporalmente. De los carniceros no tiene conocimiento de alguno en concreto pero de seguro continúan en la actividad.

También descartó que en estos momentos de la pandemia haya escasez de frutas, verduras y carnes de cerdo, res, pollo o pavo, porque hay buen abasto alimentario en la ciudad.

A los mercados Lucas de Gálvez y San Benito en promedio asisten unos 50,000 compradores o visitantes diarios y con la pandemia se redujo a 15,000 por las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del coronavirus. Ambos mercados están en un período de desinfección por la detección del virus el 19 de mayo y reabrirá en 14 días.

Alternativa

Abasto

