Se viraliza carta de presunta fallecida por Covid en Issste de Mérida

MÉRIDA.- Hace casi cinco meses, el Covid-19 era una realidad lejana para muchos yucatecos que ahora han sufrido sus efectos o han visto fallecer a sus familiares. En el Estado, el semáforo se mantiene en naranja ante el temor de muchos de volver a rojo, en este contexto se volvió viral la publicación de Ari Ocampo, con un relato de una presunta paciente con Covid en el Hospital Regional de Mérida del Issste.

Perdió la batalla

”Pensé mucho en si subía está publicación o no. Muchas veces no le damos importancia a las cosas que realmente lo son, como nuestra salud, nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Hoy está paciente perdió la batalla al covid, una mujer amada y que seguramente está siendo llorada por sus familiares. Es muy triste para mí y con un nudo en la garganta pues es muy fuerte leer estás últimas palabras que escribió mi paciente el día de ayer antes de ser intubada y dude en subirlo. Fue muy duro leer cómo se dio cuenta de sus errores, y como quiso luchar, como le pedía a su cuerpo una última oportunidad, pero lamentablemente no aguanto y no pudo continuar con la batalla... si subo esto es por concientizar a las personas que no creen en este virus, que piensan que nunca les va a pasar. Esta paciente tenía mi edad y toda una vida por delante pero este maldito virus no ha permitido que muchas personas sigan en este mundo. Amate, valórate, valora a tu familia y si realmente amas a tu familia #QuedateEnCasa por qué no sabemos que nos pasará mañana, son sus palabras las que deben ser escuchadas, no las mías (SIC), escribió.

Una carta viral

A continuación, la internauta colocó dos fotografías en las que se alcanza a leer el arrepentimiento de la presunta paciente con Covid.

“Segundo día internada en el Issste por Covid. Tengo mucho miedo de no sobrevivir a esto, ahora me doy cuenta de cómo la obesidad me destruye y tiene mi cuerpo en condiciones deplorables. Perdóname cuerpo por la horrible manera en la que te he tratado, perdona por no ejercitarte y por alimentarte con basura (…) Todavía me queda mucho por vivir y por experimentar, muchos placeres sanos y muchas sensaciones, aventuras que necesito vivir”, prosigue la carta que hasta el momento se ha compartido más de 1500 veces y tiene más de cien comentarios.

El Covid-19 en Yucatán

A través del reporte diario de las autoridades de salud, el domingo se dieron a conocer 102 nuevos contagios de Covid-19 en Yucatán, de los cuales 43 son de Mérida. También se informó de 26 decesos.

43 en Mérida.

21 en Valladolid.

7 en Tizimín.

6 en Ticul.

3 en Santa Elena.

2 en Chichimilá, Dzan, Temozón, Tinum y Umán.

1 en Baca, Dzemul, Hoctún, Kanasín, Maxcanú, Mocochá, Motul, Peto, Tekax, Tetiz, Tixkokob y Ucú.

En total, ya son 11,643 casos positivos, 128 de los cuales son de otro país u otro estado.

Los casos de Covid-19 en Mérida

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 6,373 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 8 de agosto), que viven en: