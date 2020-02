Sector en deuda

Poca seguridad en la moda para sus trabajadoras

La industria de la moda está en deuda con las mujeres, advirtió Efraín Martínez Miranda, coordinador de Fashion Revolution en México.

El 80 por ciento de los trabajadores de la industria de la moda son mujeres y específicamente en México muchas de ellas trabajan en condiciones que no son legales, sentenció.

Ni siquiera es que sepamos bien en dónde están, cuáles son las condiciones en las que trabajan y es algo de lo que queremos impulsar: que las marcas que producen ropa en México por lo menos sepan en dónde se elabora, que haya esa trazabilidad y que nosotros conozcamos cuáles son las condiciones en las que trabaja la gente, indicó.

Explicó que la industria de la moda está en deuda con las mujeres porque no tienen condiciones de seguridad, los lugares son pequeños talleres, “maquilas que muchas veces damos por hecho o asumimos que por la escala en la que trabajan no importan”.

“Entonces ese no importa quiere decir como que no importa qué tipo de edificio es, no importa si hay mucha gente trabajando en un espacio reducido, no importan si tiene políticas de seguridad o condiciones labores o derechos humanos”.

Importante

Sí necesitamos estar seguros de que las condiciones en las que trabajan son buenas, indicó Efraín Martínez, quien ayer impartió conferencia “Los nuevos órdenes de la moda”, en el teatro de la Universidad Modelo.

Antes de su intervención, el coordinador de Fashion Revolution explicó que el documento del Índice de Transparencia sobre la Industria de la Moda en México que recientemente anunciaron y que se está desarrollando, pretende ser una herramienta para dialogar con las empresas que evaluarán, que sea un acercamiento para que puedan conocer más sobre ellos, sus procesos y puedan vincularse con asociaciones civiles, en distintas especialidades y el gobierno para poder incidir en políticas públicas,

Estudio

Recordó que el índice de transparencia global se hizo por primera vez en 2016 en Inglaterra para evaluar a 200 empresas, las más grandes a nivel mundial; en 2018 Brasil lo hizo y en México éste es el primero.

Detalló que están en proceso de seleccionar a las empresas y después se iniciará con el diálogo.

Serán empresas grandes y uno de los filtros para llegar a ellas es cuánto facturan al año, qué tan accesibles son, si están en todas las plazas, qué tanto locales tienen; y esas marcas que a los mexicanos viene primero a la mente cuando hablamos de moda.

Arranque

El ponente explicó que iniciarán con 20 empresas y todavía no están seguros si en ésta lista de empresas grades estaría Yucatán.

Indicó que el movimiento no tiene algún integrante yucateco y están aquí porque recibieron la invitación para platicar de éste.

Recordó que hace unas semanas estuvo en Mérida la fundadora de Fashion Revolution, Cary Somers, y estuvo platicando del movimiento y hay mucho interés de la gente en Yucatán.— Claudia Sierra Medina

Es importante para nosotros en Fashion Revolution invitar a la gente a que volteen a ver otra vez al campo que nos preguntemos no solamente quién hace nuestra ropa sino también que hay en nuestra ropa y en esa preguntemos con qué esta hecha la tela, el material de eso que estamos usando.

Es importante voltear a ver el campo y específicamente en México porque la industria algodonera está cada vez más baja, tiene menos producción, expuso.

Muchos de los insumos que están consumiendo las empresas textiles son importados y tampoco hay mucho control de dónde vienen, indicó el especialista.

Recordó que México es de los principales productores textiles en el mundo y Yucatán destaca en la producción junto con otras entidades.

El coordinador en México de Fashion Revolution impartió la conferencia ante varias decenas de personas, entre las que estuvieron estudiantes de la carrera de Diseño de Moda de la casa de estudios.

Industria Condiciones laborales en la moda

Ayer se impartió la charla “Los nuevos órdenes de la moda” en la Universidad Modelo.

Suceso

En la conferencia se recordó que Fashion Revolution es una organización internacional que nació a partir de un terrible accidente que ocurrió en Bangladesh cuando colapsó un edificio en 2013. “Había más de 3 mil persona trabajando en un edificio y resultó ser una maquila”, indicó Efraín Martínez Miranda, coordinador de Fashion Revolution en México.

Cuestionamientos

“Cuando sucedió el accidente comenzaron a cuestionar a las marcas por qué estaban produciendo en ese lugar y por qué la gente no tenía las condiciones de seguridad para poder trabajar”, comentó.

Desconocimiento

La respuesta más grave fue que esas marcas no sabían que sus productos los producían ahí, expuso el especialista.

