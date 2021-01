Seguimiento a candidatos

Evaluaciones de Frena de cara a la elección de junio

Una acción que la agrupación Frena Yucatán estará llevando al cabo desde ahora hasta las elecciones es el llamado “Sello Frena”, que es para calificar a todos los candidatos, indicó su vocero, Ricardo Mendoza Elizondo.

“El Sello Frena es una hojita donde nosotros queremos perfilar cuánto tiempo tiene en la política el candidato, qué estudios tiene, si ha estado involucrado en algún acto de corrupción o de sospecha, si ha presentado su ‘tres de tres’. Son como trece apartados y el que tenga menos es el menos malo”, explicó el activista.

Añadió que la condición es que si es candidato de Morena o algún partido satélite a Morena que, dijo, son como cuatro o cinco, inmediatamente queda descartado como candidato seleccionable para un ciudadano responsable.

“No queremos criticar a las personas, lo que queremos es involucrar a los ciudadanos para que sepan qué perfil tienen como candidatos y cómo serían como funcionarios, porque ahorita nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente no sabe ni cuál es su distrito ni quién es su diputado y a veces tampoco saben para qué sirve el Congreso de la Unión”, dijo.

En el caso de las caravanas, Mendoza Elizondo informó que sí las tienen planeadas a nivel nacional, pero localmente no porque la pandemia no cede. “Hemos visto cómo se ha incrementado la cantidad de contagios y de muerte, y no queremos arriesgar a nuestros ciudadanos y compañeros”, afirmó.— Iván Canul Ek