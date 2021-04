Seguirá luchando

Magistrada no piensa renunciar ante protestas

La abogada Lilia Ochoa Muñoz, magistrada del Tribunal Unitario Agrario número 34, denunció ayer una campaña que se realiza en su contra y la de sus compañeros por aplicar la ley agraria en forma justa.

Durante una rueda de prensa, la magistrada mostró las imágenes de cómo estaban amontonados, regados, apilados y en total desorden los cientos de expedientes del Tribunal Unitario Agrario de Mérida, y todo el trabajo que hicieron Wilberth Hugo Molina Aguilar, jefe de la Unidad Jurídica, Betsabé Rojas, secretaria de acuerdos, ella y una jovencita que se sumó al trabajo para tener un control de los juicios y expedientes.

La magistrada aseguró que la huelga y las denuncias de acoso sexual y laboral que realiza un grupo de trabajadores, se debieron a que los pusieron a trabajar.

“Hay un personaje que fue el secretario de acuerdos anterior que empezó este problema, tiene estrecha relación con el personal, especialmente con una de las inconformes”, relató.

“Lo atendían como magistrado, le daban de desayunar, le daban su cafecito y él firmaba todo porque era el secretario de acuerdos anterior”, denunció.

“No están de acuerdo como yo trabajo, con mis reglas. Estoy pisando intereses que no sé de quiénes son”, dijo la abogada Ochoa Muñoz. “Lo que sí sé es que tengo que ser justa. Leo el expediente y veo que están abusando de esta gente pobre. Hay muchos casos como Kanasín y Chuburná, muchos pendientes donde se aprecian esos abusos. Cuando entregué mi informe a mis superiores, les dije: ‘Señores, así están las cosas en Yucatán’”.

La abogada Ochoa Muñoz dijo que tras las denuncias le quitaron personal, mientras los responsables de manipular los expedientes en el tribunal no recibieron castigo alguno.

Sin respaldo

Con rostro de tristeza y con desaliento, la magistrada agraria reconoció que hasta ahora no tiene el respaldo de sus superiores, aunque les entregó las actas de irregularidades, y no sabe si se lo darán en estos momentos críticos.

“Tristemente, solo mandaron al contralor, pero lo mandaron para que investigara lo del abuso sexual y cuando se había determinado que se fuera el licenciado Molina”, señaló.

Respecto al combate a la corrupción que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador, la magistrada dijo que no sabe si realmente es así, aunque ella y su grupo de trabajo sí trata de combatirla.

De igual manera, lamentó que la justicia agraria está en mos de los sindicatos. “¿Desde cuándo hacer justicia tiene que pasar por el visto bueno del líder sindical? No se puede así, pero no me voy a doblar ante ellos, yo no voy a pensar en que solo por trabajar, ustedes vieron el desorden de expedientes, solo por hacerlos trabajar un poquito porque ninguno de ellos me ayudó me pueden lastimar”.

“Me tienen echado encima a los dos sindicatos, el de la señora que tiene relación con el ex secretario de acuerdos, y el señor que está casado con la jefa administrativa del lugar, que es del otro sindicato. Entonces, ¿en manos de quién estoy? Sinceramente estamos a merced de esta gente, mi secretaria de acuerdos, yo y esta niña que nos ayuda. Ahora salimos juntas, nos acompañamos, antes teníamos la presencia del licenciado Hugo Molina, pero ahora nadie está con nosotras, pero seguimos trabajando”, dijo.

Las irregularidades detectadas en el Tribunal Unitario Agrario, indicó, son obra de empresarios que sobornan a los comisariados ejidales para obtener las tierras, ante lo cual, lo que están haciendo es rescatar expedientes que tienen fallas.

“Rebeca (Buenfil Méndez, considerada por los vecinos de Vista Alegre y Del Arco como la operadora de la mafia agraria dentro del TUA) es una cosa así de chiquita”, recalcó. “Que se defiendan en el juicio porque aquí hay un problema en este sector, quiero lo que entiendan, llegan empresarios y ven tierras bonitas, mueven al comisariado ejidal, lo hacen suyo, éste organiza la asamblea que pasa ciertas áreas grandes de terreno a uso común, parcelas y solares y lo vende a un particular que previamente ya lo hicieron avecindado o ejidatario para que tenga su papelito. Hay juicios que no se pueden anular como piden los ejidatarios cuando ven un desarrollo residencial con inversión millonaria en lo que fueron sus tierras. Lo que estamos haciendo en el tribunal es rescatando muchos expedientes que tienen fallas, pero no se puede reconstruir todos los juicios porque desgraciadamente los compradores, según me cuentan los campesinos, llegan con mucho dinero para que los ejidatarios asistan y firmen en las asambleas”.

La magistrada dijo que no renunciará a su cargo, aunque sí pensó en pedir su prejubilación porque ya tiene derecho por los años de servicio que lleva.

Sin embargo, estos problemas generados en el tribunal, las acusaciones falsas de acoso y la esperanza de los habitantes de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco, que esperan una justicia verdadera ante tanta incertidumbre, la hizo decidir quedarse en su puesto hasta resolver alrededor de 180 expedientes que tiene en estudio.

“Iba a pedir mi prejubilación, ya le trabajé mucho a la Federación, quería descansar, me debo a mis hijas que viven en el extranjero, tengo una nieta preciosa, la verdad si lo pensé en un principio, pero me fueron a ver unas gentes y me dijeron ‘nos dejará licenciada, qué será de nuestro asunto’”, relató. “Me quedé pensando mucho en eso, porque creo tengo conocimiento y entendimiento de los casos y no lo voy a dejar sino hasta que termine el último de estos”.

También se le preguntó si no teme por su vida por estar tocando intereses muy poderosos en el sector agrario. Respondió que no teme por su vida porque sabe que juega limpio en los juicios, no recibe dinero de nadie ni ofrece promesas que no pueda cumplir y ella demuestra con la ley que sus sentencias tienen sustento. Sabe que ella decide quién gana y quién pierde en un juicio y que una parte no estará conforme, pero existen otros recursos legales como la revisión ante el Tribunal Agrario Superior y el amparo ante los juzgados federales para que combatan sus fallos.

“He encontrado abusos en los expedientes del tribunal, lo he separado y cuando veo parcialidades en la aplicación de la justicia agraria retomo los caminos en los procesos y eso me ha costado mucho trabajo, esfuerzo y mucho desgaste físico. Allí está la venganza contra mi porque hago las cosas correctamente, y puedo decir que la propia Rebeca está siendo usada”.

La magistrada Ochoa Muñoz no cree que el licenciado Molina Aguilar ni la abogada Betsabé, dos de sus cercanos colaboradores, incurran en los acosos que denuncian las inconformes. Incluso, una de las acusadoras tenía buena amistad con Molina Aguilar, desayunaban juntos, platicaban, y de pronto cambió y lo acusó de acoso laboral y sexual.

Durante la revisión de los expedientes con irregularidades y presuntos abusos tiene pendiente de resolver de 70 a 80 casos y el caso del Ejido de Chuburná donde está acumulado unos 100 expedientes.— Joaquín Chan Caamal