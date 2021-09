Se aplicarán vacunas de AstraZeneca en 2 macrocentros y 4 módulos

Del jueves 16 al martes 21 de septiembre próximos se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a personas de 30 a 39 años de edad en Mérida, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

En un boletín, señaló que el proceso se realizará en coordinación con el gobierno del Estado, Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar.

Se aplicarán únicamente segundas dosis a personas pertenecientes a ese grupo de edad, con el biológico de AstraZeneca.

Se invita a las personas que no hayan recibido vacuna alguna a que no acudan porque no recibirán la dosis y para evitar aglomeraciones.

"La vacunación será en 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad".

Asimismo, el horario será de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Las autoridades invitan a la población a acudir al centro de vacunación el día que asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos.

Fechas y meses correspondientes

De acuerdo con lo programado, la aplicación de segundas dosis a personas de 30 a 39 años será de la siguiente forma:

Jueves 16 de septiembre se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero.

de septiembre se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero. Viernes 17 de septiembre a los de marzo y abril.

de septiembre a los de marzo y abril. Sábado 18 de septiembre a los de mayo y junio.

de septiembre a los de mayo y junio. Domingo 19 de septiembre a los que cumplen en julio y agosto.

de septiembre a los que cumplen en julio y agosto. Lunes 20 de septiembre a los de septiembre y octubre.

de septiembre a los de septiembre y octubre. Martes 21 de septiembre a los de noviembre y diciembre.

¿En qué módulos se aplicará la segunda dosis?

Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son:

Los macrocentros de vacunación habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán.

La Unidad Deportiva Villa Palmira.

Unidad Deportiva Inalámbrica.

El 11 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la calle 42 sur.

La Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

¿En qué módulo te corresponde?

El macrocentro o módulo de vacunación que les corresponde es con base en el código postal, distribuido de la siguiente forma:

Al Macrocentro del Centro de Convenciones Siglo XXI: 97050, 97110, 97113, 97114, 97115, 97116, 97117, 97119, 97127, 97130, 97133, 97134, 97135, 97138, 97142, 97143, 97144, 97147, 97149, 97156, 97200, 97203, 97204, 97205, 97206, 97208, 97210, 97215, 97219, 97238, 97300, 97302, 97303, 97304, 97305, 97306, 97307, 97308, 97309 y 97314, 97070, 97207, 97217, 97218, 97220, 97226, 97227, 97229, 97239, 97245, 97246, 97312, 97059, 97080, 97088, 97100, 97107, 97108, 97109, 97118, 97120, 97125, 97128, 97129, 97136, 97137, 97139, 97140, 97145, 97146, 97148, 97150, 97155, 97158, 97159, 97209.

Zona Oriente:

Al Macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán: 97157, 97160, 97165, 97166, 97167, 97168, 97169, 97170, 97173, 97174, 97175, 97176, 97177, 97178, 97179, 97180, 97189, 97190, 97195, 97196, 97197, 97198, 97199, 97279, 97286, 97287, 97289, 97310, 97290, 97295, 97297, 97298 y 97299.

Zona Centro:

Unidad Deportiva Inalámbrica: 97000 de la calle 60 hacia poniente, 97060, 97068, 97069, 97089, 97225, 97230, 97237, 97240, 97248, 97249.

ESAY: 97000 de la calle 60 hacia oriente, 97098, 97099 y 97247.

Zona Sur:

Unidad Deportiva Villa Palmira: 97003, 97250, 97255, 97256, 97258, 97259, 97260, 97267, 97268, 97269, 97270, 97277, 97278, 97280, 97284, 97288, 97296.

11 Batallón de Infantería de la Sedena: 97285, 97315 y 97316.

Recomendaciones a la población