Segunda dosis de Pfizer en Mérida se aplicará en único día

MÉRIDA.- El próximo miércoles 29 de septiembre se aplicará en Mérida únicamente la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Coronavirus a personas que faltan por completar su esquema.

Este proceso que se llevará a cabo en el macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán, informaron el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar.

En horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Les informo que el próximo miércoles 29 de sep. será la 2da dosis de la vacuna #Pfizer para rezagados, en el Macrocentro del Kukulcán de 8 am a 6 pm. Es indispensable llevar impreso el certificado que acredite su 1era dosis, el cual pueden descargar en: https://t.co/bHCaw0B87L. pic.twitter.com/bznJkHMjy9 — Mauricio Vila (@MauVila) September 27, 2021

Las autoridades estatales, federales y municipales dieron a conocer que, para que la persona reciba la segunda vacuna, es indispensable que acuda con su certificado impreso de vacunación Covid-19, el cual puede se obtener en la página web https://cvcovid.salud.gob.mx.

Se precisó que, no se aceptarán las hojas de vacunación en las que se aplicó la primera dosis; y el único documento válido será dicho certificado que deberán descargar por Internet e impreso.

El Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar reiteran que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos; por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no los vacunarán y para evitar aglomeraciones.

Se recomienda a la población lo siguiente: