Seguro con más dudas

Hermano de una diputada incluido, rechaza el apoyo

PROGRESO.— Jorge Alberto Frías Castillo, hermano de la diputada priista Lila Rosa, resultó beneficiado en el programa del Seguro de Desempleo, pero renunció a recibirlo a pesar de que es desempleado, tiene 59 años, padece cáncer y recibe tratamiento de quimioterapia.

Por medio de las redes sociales el lunes comenzó a difundirse que el hermano de la diputada Lila Frías salió beneficiado en el programa del Seguro de Desempleo que otorga el gobierno estatal con el pago de $2,500 en abril y la misma cantidad en mayo.

Tanto Jorge Alberto como su hermana la diputada salieron al paso de las críticas que se hicieron por medio de las redes sociales. La legisladora afirmó que pese a que su hermano cumple con el perfil para recibir ese apoyo porque es desempleado (se desempeña como guía de turistas), discapacitado por el cáncer que padece y recibe tratamiento de quimioterapia, no recibirá esa ayuda, pues cuenta con el apoyo de toda su familia.

Por medio de una carta dirigida al gobernador Mauricio Vila Dosal, Jorge Alberto Frías explicó que hace un mes, de manera colectiva con los integrantes de la cooperativa turística a la que pertenece como guía de turistas, solicitó apoyo por haber quedado desempleado, ya que la actividad turística es golpeada por la pandemia.

Relató que a título personal no hizo solicitud para ser incluido en el Seguro del Desempleo. “Por eso me llena de confusión que haya salido beneficiado en ese programa y tampoco he sido notificado. Sí aparezco en el listado oficial, pero me preocupa que quienes realizan solicitudes usen nombres de otras personas y también me preocupa el destino del dinero en casos oscuros como el mío”.

La diputada Lila Frías afirmó que en ningún momento su hermano solicitó el apoyo, “no hubo ningún dolo ni se intentó aprovechar de nada, como ha ocurrido en otros casos”.

“Como diputada mi compromiso es vigilar que esos apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan y lamento que haya personas que falseen datos para obtener los beneficios de este programa”.— Gabino Tzec

En Progreso también surgen casos de irregularidades con un apoyo del Ejecutivo estatal.

“Agradezco de antemano a todos los que me conocen, saben de la situación de mi hermano y por entender que en la política la perversidad no ve circunstancias, solo oportunidad de hacer daño”, dijo la diputada priista Lila Rosa Frías al referirse a la polémica por la inclusión de su hermano en el Seguro de Desempleo.

