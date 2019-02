Seis asociaciones realizarán eventos para ser partidos

Registros, en la fase inicial

Aunque los ciudadanos tienen derecho a quejarse y no querer más partidos, la ley lo permite y por lo menos seis organizaciones ya solicitaron convertirse en institutos políticos locales, dijo ayer María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

“La ciudadanía tiene derecho a asociarse y conformar un partido político, si no hay suficiente gente interesada en ello no lo logrará, pero si hay suficiente gente que no se siente representada por los partidos políticos actuales entonces sí lo logrará”, manifestó.

Como informamos en la nota de primera plana, seis organizaciones presentaron su carta de intención de convertirse en partidos políticos locales, al acabarse el pasado jueves el plazo para solicitarlo.

Entrevistada al término del conversatorio que organizó el Iepac en sus instalaciones, la consejera presidenta informó que la presentación de estas cartas de intención es apenas el inicio del trámite para constituirse en partidos.

Las organizaciones que lo solicitaron fueron: Unidos de Corazón, que quiere convertirse en el Partido Movimiento Social Vanguardista; y Socialista del Sureste, para conformar el Partido Socialista del Sureste.

Las otras organizaciones son Proyecto Yucatán, Movimiento Auténtico Social por Yucatán, Actitud Cívica y Manos Limpias Yucatán, que gestionan ser partidos con esos mismos nombres.

Estas agrupaciones tendrán los próximos meses para organizar sus asambleas distritales en los municipios y demostrar que los apoyan al menos el 3% del padrón de la lista nominal de electores del estado.

En cuanto al conversatorio, éste fue para promover las herramientas y mecanismos de participación, para que la ciudadanía decida qué obras y acciones de gobierno se realizan en sus respectivas comunidades.

En el evento se recordó que desde el 25 de enero pasado y hasta el 23 día próximo se podrá solicitar el plebiscito sobre cualquiera de las obras enlistadas, para decidir si se hacen o no.— DAVID DOMÏNGUEZ MASSA