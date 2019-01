Semana de la diversidad

Los derechos y la igualdad, temas de un encuentro

Conferencias, talleres y mesas panel, entre otras actividades con temas de igualdad, no discriminación, género y etnia incluirá la Semana Más Diversidad 2019.

La realizará Más Derechos Humanos en conjunto con instituciones, organizaciones y empresas, del lunes 21 al sábado 26 próximos.

Las sedes de la actividad son Universidad Marista, Universidad Mesoamericana de San Agustín, el Centro Cultural Toloc MX, Casa Chica Bar y la Facultad de Psicología de la Uady.

La intención es brindar información que permita a la gente ser más tolerante y en ese sentido prevenir toda clase de violencia, subrayó Monserrat Cámara Santos, representante de Más Derechos Humanos, sobre esta actividad.

En esta ocasión elegimos un tema puntual que es la diversidad sexual, también abordaremos la temática de género y etnia, reiteró.

Nancy Walker Olvera, de Kookay, A. C., resaltó que las brechas de desigualdad entre las diversidades raciales, económicas, de orientación sexual, etcétera, marcan comportamientos que ejercen violencia.

Estos espacios no solo son para brindar información, sino postular que desde los derechos humanos se ofrece esa perspectiva para hablar de sociedades más fraternas, igualitarias, justas, dijo.

Frederick Santana Núñez, del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, señaló que en la actividad compartirán lo que viven en la clínica, sus historias y cómo lo manejan. Recordó que atienden familias, parejas, individuos que no saben qué hacer ante la homosexualidad, entre otros casos.

Alex Orué, de It Gets Better, adelantó que en el programa ofrecerán un tema que es más común de lo que parece: la práctica en las pseudoterapias de conversión, “de intentar cambiar a gente LGBT, que dejen de ser gente LGBT”.

La entrada a los eventos es gratuita, previo registro en línea. El programa está en www.masdh.org.— Claudia Sierra Medina