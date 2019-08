Semarnat: “Hay mucha agua que tenemos que cuidar”

Semarnat admite que “todo se está yendo al freático”

La contaminación de granjas en la Península, “grave problema que urge atender”

“Estamos en un punto de preocuparnos para no seguir contaminando, no es que ahora saquemos agua y esté contaminada, no, habrá sus puntos específicos en que el agua salga contaminada, pero por ahora hay mucha agua que tenemos que cuidar”, dijo la ingeniera Guadalupe Tamayo León, jefa de la Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La funcionaria fue entrevistada por unos vídeos que circulan en las redes sociales, en los que se observan imágenes, captadas con ayuda de drones de la agrupación Mercy for Animals, del presunto daño ambiental que ha causado la proliferación de granjas industriales, avícolas y porcícolas en la Península de Yucatán.

Dijo que no los ha visto, pero que es un grave problema que urge atender.

Por desgracia, por el tipo de suelo que tenemos, las descargas de las granjas han sido muy directas y todo se está yendo al manto freático, agregó; por ello, a las futuras granjas se les está pidiendo que sea más completo el tratamiento de aguas residuales para que se evite la contaminación y se cumpla la normatividad.

“Los problemas de las granjas son sus tratamientos de aguas residuales, esa es la contaminación que propician principalmente, tanto las granjas avícolas como agropecuarias, y por eso se pide ahora en todos sus manifiestos que los tratamientos sean completos y no de ‘a medias’, para frenar la contaminación del suelo y del agua”, aseguró.

La ingeniera Tamayo León explicó que la Unidad de Gestión Ambiental de la Semarnat tiene competencia para evaluar una granja en materia de impacto ambiental cuando existe el cambio de uso de suelo de terrenos forestales; si no hay cambio de terreno forestal, el gobierno estatal evalúa y ellos son los que autorizan, como sucedió con la megagranja de Homún, en que no había caso de uso de suelo forestal y lo evaluó el Estado.— Luis Iván Alpuche Escalante