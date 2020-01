Senador buscará que la gente se ampare contra el impuesto de seguridad

“Yo voy a ampararme, y no solamente yo, sino que tenemos una estructura que daremos a conocer en los próximos días, en función de cómo vamos a proponerle a la gente se ampare, contra el pago del derecho de seguridad”

Declaró ayer Jorge Carlos Ramírez Marín senador del PRI, al señalar que

coincide con el estudio al respecto hecho por un especialista de la Uady.

“Me parece que la debilidad de este derecho está, en que cualquier derecho debe de ser proporcional al servicio que se presta primero, pero segundo que tiene que ser como cualquier impuesto, equitativo y proporcional, en otras palabras, yo gano más, pago más, pero aquí no hay forma de hacer eso”, añadió.

Te puede interesar: Es posible ampararse contra el nuevo impuesto de seguridad, afirman expertos

Ayer informamos que como resultado de un estudio y análisis en torno a este derecho solicitado a la Facultad de Derecho de la Uady. Dicha investigación trata sobre le amparo indirecto como recurso legal; el cual podría evitar el pago del nuevo gravamen a la seguridad que impuso el gobierno del Estado y que avaló la mayoría de los diputados locales de todos los partidos.

Debilidades

Entrevistado al respecto en el Palacio municipal al salir de una reunión privada con el alcalde, el senador priista coincidió en que el amparo sería el recurso legal que combatiría este derecho, el cual tiene muchas debilidades.

“Una de esas debilidades es que, no es equitativo, no lo pagan todos igual, tampoco es proporcional, porque no lo pago por tener más seguridad o más cámaras en mi colonia, aunque no haya cámaras en mi colonia yo voy a pagar, y voy a pagar en función de cuanto consumí de electricidad, que además es un servicio completamente diferente”, comentó.

Estructura contra el nuevo impuesto

El legislador federal agregó que con esas debilidades del nuevo derecho, en

sus oficinas ya preparan un ejercicio legal para combatirlo.

Este no es un tema contra el gobierno, o contra el gobernador, los impuestos no se debaten, se combaten judicialmente y esa es la parte que queda”.

Aunque para esto –continuó el entrevistado-, aquí tienen que pasar primero dos cosas que todavía están en vilo, y eso es lo delicado del tema, uno todavía no se sabe si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a aceptar o no hacer el cobro, y si no ocurre eso, el decreto dice que tiene que ser a través de un servicio público, cual otro hay donde se pueda cobrar.

El decreto por el cual se establece este derecho considera la posibilidad

de que la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY); podría instalar módulos donde cobrar este gravamen, y en opinión del priista, eso sería diferente, le quitaría un ingrediente a su inconstitucionalidad, pero no los principales.

Te puede interesar: El gobierno estatal aún no sabe cómo cobrará el nuevo impuesto de seguridad

Por eso Ramírez Marín declaró que ya preparan una estructura para trabajar y orientar a los ciudadanos en la presentación de amparos contra este derecho.

Presupuesto

Al pasar al tema del presupuesto, de los recursos para Yucatán el senador dijo que, “es innegable la necesidad de recursos del Estado, otra cosa es si los gastan bien o los gastan mal, es innegable y se va a agravar más,porque los estimados de recaudación federal tiene una sobreestimación y son muy inteligentes, para decir que van a tener más dinero, para poder gastar más, o sea compensar ingresos y egresos dicen”, comentó.

El legislador recordó que la federación ha dicho que va a tener una recaudación más alta y como ellos suben su recaudación se la suben a los Estados.

“Pero como sabemos que vamos a tener una recaudación más alta, aquí el año pasado por ejemplo la recaudación se inflo porque cobraron años atrasados que tenían de Impuesto Sobre la renta (ISR); eso le dio al

gobierno 500 millones de pesos más aproximadamente, pero eso ya no lo van a cobrar este año y tampoco lo dicen”.

“A mí lo que me preocupa más es que el gobierno no explique bien; quizás, porque como en todos los gobiernos, en la medida que explique y transparente puede evidenciar fallas; pero sobre todo, tiene que demostrar cuanto tienes para gastar y ningún gobierno, ni el federal ni el estatal quieren decir cuánto tienen para gastar; porque eso encadena, mejor dicho los obliga a etiquetar recursos, y es mejor tener la libre disposición, para que un día hagas una cosa que te parezca más rentable”, expresó.

El senador consideró, como una situación sumamente delicada la que se puede vivir este año en cuestión de recursos estatales.

No depende de quién esté en el gobierno, el tema es como nos va a afectar a los ciudadanos, porque hoy el problema es, que lo que te quita la federación quieres que te lo dé yo, y no está la economía individual y familiar de Yucatán, para tener sobrecargas”.

El gobierno federal tiene razón cuando dice que no le redujeron recursos a los Estados, y es cierto en cuanto a sus participaciones, estas no han disminuido, lo que disminuyo es el gasto federalizado que dejo de existir, como el ramo 23, lo que se redujo son los fondos federales, los que llegaban para educación, salud, prevención del delito o para seguridad, explicó.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

Síguenos en Google Noticias