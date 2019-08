Renuncia sin sorpresa

Senador opina de la salida del PRI de Ivonne Ortega

La renuncia de Ivonne Ortega Pacheco al PRI no le sorprende al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y recuerda que cualquiera que perdiera la contienda interna para elegir a la directa nacional del partido abandonaría las filas priistas.

El legislador por Yucatán agrega que la idea de dejar al PRI siempre es atractiva “cuando algo o alguien te acaba de hacer algo dentro del partido”, pero considera que quienes más han recibido del PRI deberían tener más responsabilidad con el organismo político.

A su vez, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional electo del PRI, lamentó la renuncia de la exgobernadora de Yucatán, y afirmó aunque siempre le manifestó su respeto, acataba su decisión.

El exgobernante campechano escribió en su cuenta de Twitter, @alitomorenoc, algunos conceptos en relación con la deserción del PRI de Ivonne Ortega.

“De mi parte siempre recibió respeto y la mano extendida. Es respetable su decisión si considera que el partido que le ofreció una larga carrera política, ya no satisface sus intereses y ambiciones personales”, cita Moreno Cárdenas en la popular red social.

De manera escueta, Mauricio Sahuí Rivero, candidato del PRI al gobierno de Yucatán en las elecciones de 2018, también ofrece su punto de vista sobre la determinación de Ivonne Ortega Pacheco, considerada la madrina política del secretario estatal de Desarrollo Social durante la administración de Rolando Zapata Bello, de dimitir de su militancia de casi tres décadas a ese partido.

Como informamos, ayer por medio de Twitter, y posteriormente en un comunicado, Ivonne Ortega, candidata para la dirigencia nacional del PRI, después de conocer que los votos no le favorecieron, anunció que “en congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia”.

Proceso arcaico

El senador Ramírez Marín coincidió en que durante el proceso interno para elegir a la nueva directiva nacional priista el domingo pasado hubo, como escribió en su carta de renuncia Ivonne Oretga, viejas mañas y prácticas deshonestas, y precisa que todo fue irregular en la contienda, ya que el padrón no era el adecuado, no correspondía a la realidad.

“Al final, a Ivonne no le ganan las viejas mañas, sino le gana la estructura priista que toma decisiones y se alinea, eso es innegable, pero tampoco es para asombrarse, ya que lo que declaró e hizo Ivonne, tal vez si otro fuera el resultado ahora haría lo mismo Alito. La sentencia era anterior a la elección, el que perdiera no estaría conforme”, reitera.

En relación con la afirmación de la exsecretaria general del PRI de que por las prácticas de la cúpula del PRI el partido va en ruta a la extinción, como publicamos en otra parte de esta misma edición, el legislador federal subraya que sería así si pasan dos cosas: una, si no se eligen buenos candidatos para ganar las elecciones y no se tiene el cuidado de que cumplan con lo que ofrecen, que encabecen gobiernos que trasciendan; y la otra, señala que “fue un error buscar primero la cabeza antes de los objetivos, de la estrategia que marcaría la ruta al PRI en el 2021”.

Abandonar el barco

¿Cree que en el caso de Ivonne se aplica el antiguo adagio de que cuando el barco se hunde las primeras que huyen son las ratas?, se le pregunta al senador.

“De ninguna manera aceptaría ese comentario, ese calificativo en el caso de Ivonne ni en algún otro. Esto es política y los que estamos en esta actividad a veces ganamos y otras perdemos. La renuncia de Ivonne es una estrategia personal a la que tiene derecho. Y, como lo veo, lejos de hundirse el barco tenemos la oportunidad de cerrar un capítulo que es urgente en el PRI. Las elecciones internas nacionales no era el mejor modelo para comenzar la reconstrucción del partido”, dice.

Acerca de si pierde el PRI con la salida de Ivonne Ortega, el senador Ramírez Marín acepta que el abandono de cualquier militante representa una pérdida para el partido, pero dice que se pierde mucho más cuando se decepciona a millones de jóvenes que no quieren votar por los priistas porque no hallan nada que refleje sus aspiraciones.

En carne propia

Usted sufrió en carne propia situaciones similares a las de Ivonne Ortega que le impidieron continuar su trayectoria natural a la candidatura por la gubernatura de Yucatán. ¿Por qué no abandonó el partido?, se le plantea al expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

“Porque hice dos compromisos, y las personas que lo hicieron conmigo cumplieron. Sabía que en ese caso era una elección de quién decidiera. Le pedí al gobernador (Rolando Zapata Bello) que me dejara hacer lo mío, y me dejó. Le pedí al Presidente (Enrique Peña Nieto) que me dejara hacer lo mío, y me dejó. Y les comuniqué a ambos que respetaría la decisión que tomaran y así lo hice, me comprometí a eso, di mi palabra.

“Entonces me buscaron de varios partidos para pedirme que los representara. Se los aprecio muchísimo, pero tenía un compromiso y lo cumplí, y me siento contento por eso.

“Hoy no se tiene que preguntar el PRI qué va a hacer por mi, hoy hay que preguntarnos si el PRI nos representa. Yo seguiré en el partido mientras existan las posibilidades de que mi trabajo independiente se continúe realizando. En el momento en que el PRI trate de imponerme condiciones, creo que les diría muchas gracias. Sin embargo, estoy determinado a cumplir mi encargo público, y no voy a depender de cómo sea el criterio del PRI… Espero que compartan el mío”, concluye el legislador federal yucateco.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

Detalles

Mauricio Sahuí Rivero opina en relación con la renuncia de Ivonne Ortega al PRI.

Derecho a disentir

“Vivir en democracia nos da el derecho a todos de disentir, de ejercer nuestras libertades políticas y hacerlo acorde a nuestras convicciones. Soy y seré respetuoso de las decisiones que en este sentido sean tomadas por cualquier actor político y cualquier ciudadano”, indica el excandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán en 2018.

Trabajo por Yucatán

“Nuestra institución siempre deseará lo mejor a cualquiera de nuestros cuadros, debiendo fortalecerse más día con día. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para que esto así sea por el bien de Yucatán y México, apunta el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el período de 2008 a 2012.