Señalan anomalías en campamento de Frena

Demandas ya no serían solo hacia López Obrador

La suspensión del campamento de Frena en el Zócalo capitalino se dio porque ya comenzaban a ocurrir incidentes extraños al interior, con gente que ya estaba hospedada y causaba riñas internas, dijo Ricardo Mendoza Elizondo, vocero del movimiento en Yucatán.

“Había denuncias anónimas de que había (en el campamento) alcohol y droga, cosa que nunca se pudo comprobar, incluso se llegó a hablar de que había armas”, refirió el entrevistado. “Todo eso nos dio el presentimiento de que había gente que no estaba con el movimiento, sino en contra para partirlo desde adentro”.

Sin embargo, reconoció, en el Zócalo aún quedan personas, quienes permitieron el acceso de los infiltrados y los vídeos para desacreditar el movimiento. “Son lo que se quedaron allá, y creo que hicieron un acuerdo porque hay un vídeo donde dicen que entregarán la mitad del Zócalo y se están replegando nada más”.

“De hecho están recogiendo muchas casas no solo abandonadas, sino ya inservibles porque de tanta ocupación se van rompiendo los cierres o se van quebrando las varillas”, apuntó.

“Hay otras personas que se dicen líderes del movimiento y se están reorganizando, pero no son gente de Frena, no están reconocidos por nosotros como coordinadores estatales, entonces ellos están tomando sus propias decisiones y no sabemos de dónde sale su soporte, quién los apoya económicamente”.

En el caso de la marcha de este sábado, Mendoza Elizondo precisó que solo se llevará al cabo en Ciudad de México. De hecho, exhortó a los simpatizantes del movimiento que no realicen ninguna concentración en otras ciudades “para que toda la gente se enfoque en agarrar su avioncito y se sume”.

“Lo que hemos aprendido es que tenemos que estar más unidos y organizados, y que la exigencia ya no será nada para el Presidente, sino que tiene que ser para todos los niveles”.— Iván Canul