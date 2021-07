Señalan buen rendimiento de cultivos de maíz en Yucatán

El agricultor Mauricio Silva Mártir, de la empresa Unidad Agrícola La Flor de Nayarit, informó que en esta temporada de cosechas la agricultura en el Cono Sur de Yucatán tuvo un buen rendimiento porque no hubo afectaciones por inundaciones de fenómenos climáticos como en 2020.

Las grandes zonas agrícolas del Cono Sur, Valle del Sur y ranchos de Tekax produjeron cientos de toneladas de alimentos que generalmente se exportan a Estados Unidos. En su caso, la Unidad Agrícola La Flor de Nayarit produjo 16,000 toneladas de sandía, ahora cosecha 60 hectáreas de limones y están en crecimiento 25 hectáreas de papaya.

“Esta vez no nos pegó tanto la pandemia ni las inundaciones, logramos levantar toda la cosecha”, señaló. “Nos fue muy bien. Del total de sandías, el 30% fue para el mercado nacional y el 70% al mercado americano”.

Respecto a la siembra de maíz y soya, dos cultivos que se practican a gran escala en el Cono Sur, informó que la mayoría de los productores, cree que el 80%, se dedica al cultivo de soya y el 20% al maíz.

Apenas están en el período de siembra de estos dos granos. Algunos productores tienen sistemas de riego para que cultiven fuera de temporada, pero son pocos.

“Todo el que trabaja le va bien, hay poco apoyo del gobierno, pero tenemos que trabajar para vivir, no podemos dejar todo al gobierno, Dios nos manda el agua y la tierra fértil, pero hay que trabajarla”, indicó. “El que quiere prosperar tiene que trabajar; si no, se quedan las tierras ociosas, quieren que sembremos la tierra, hay que poner la semilla y atenderla; si no, pues no habrá un buen cultivo”.

La grande productora exportadora Valle del Sur también terminó su cosecha de pepino verde, calabaza, berenjena, ejotes y chile morrones, ahora prepara sus tierras para la siembra de sorgo y maíz para darle rotación a las tierras y desinfectarlas. Para noviembre volvería a sembrar sus cultivos tradicionales de exportación.

Potencial revés

Entre productores del campo surgió el rumor de presunto desabasto de maíz, pero hasta el momento no lo hay en Yucatán; sin embargo, sí es posible que más adelante se daría esa escasez porque, según saben, China está comprando la producción de maíz en el mercado mundial y eso encarece el grano y ocasiona una falta de disponibilidad.

El primer efecto de este acaparamiento global de China es que el precio el maíz subió un 35% en relación con el año pasado y el costo del paquete tecnológico para la producción de maíz también subió de 4% a 7%.

También hay una fuerte disminución en la producción de maíz en México porque el gobierno federal ya no apoya a los grandes y medianos productores, solo a los pequeños que tienen parcelas de dos a tres hectáreas.

Para fortalecer la producción de maíz en Yucatán, el gobierno del Estado inició hace unos días la distribución de 120 toneladas de semilla de maíz para que los milperos siembren alrededor de 5,900 hectáreas para el autoconsumo de las familias rurales yucatecas.— Joaquín Chan Caamal

Alimento Campo

Productores señalan que por ahora no se registra desabasto de maíz en esta región.

Posibilidad

Más adelante podría haber escasez porque al parecer China está comprando la producción de maíz en el mercado mundial y eso ocasiona falta de disponibilidad.

Semillas

Para incentivar los cultivos, el gobierno estatal entrega 230 toneladas de semilla de soya para la siembra de 5,750 hectáreas, en apoyo de la economía de las familias del sur y oriente.

Programa

La Secretaría de Desarrollo Rural repartió sacos de maíz de 20 kilogramos a 224,000 familias del interior del estado como parte del programa “Seguridad Alimentaria”. En total se repartirán 8,900 toneladas de maíz, con un valor de $61 millones.