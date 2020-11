Señales de carpetazo en caso del exfiscal

No hay indicios de que el gobierno de Yucatán vaya a emprender un proceso para castigar los presuntos actos de corrupción y el escándalo del exfiscal Cetina Arjona

A más de dos semanas de que el Diario diera a conocer grabaciones del exfiscal general del Estado Wílbert Cetina Arjona en las que se evidencia la corrupción en su gestión y el agudo conflicto que sostenía con el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, el gobierno del Estado, por medio de la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, ha dado a entender que las autoridades no investigarán el asunto, pese a la gravedad de los hechos.

El martes 10 de noviembre, esta funcionaria respondió con evasivas a la pregunta de si el gobierno investigará la actuación de Cetina y la posible comisión de delitos durante su gestión como fiscal, diciendo que “el proceso de entrega-recepción se realizará tal y como lo marca la ley”.

En un recuento de todo lo publicado sobre este caso desde el jueves 5 de noviembre, cuando Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, hizo públicas dos de varias grabaciones con la voz de Cetina Arjona, se confirma que la administración de Mauricio Vila Dosal no investigará el caso y tratará de sepultarlo.

Uno de los motivos de esto sería la vinculación personal del mandatario con el empresario Rodolfo Rosas Moya, cliente y compadre de Cetina Arjona, a quien habría recomendado con Vila Dosal para dirigir la Fiscalía.

Rosas Moya e hijos son muy cercanos al gobernador. Además, su hermana Olga Rosas Moya fue la tesorera de su campaña electoral y ahora es titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.

Otro motivo para sepultar el caso Cetina, a menos de un año de las elecciones de medio término, es que éste, con sus grabaciones, ha evidenciado la corrupción imperante en el actual gobierno y también su negligencia al permitir y solapar la conducta indebida del exfiscal durante dos años, no obstante las numerosas evidencias de irregularidades que se le atribuían.

Opinión que pesa

Aunque el gobierno de Vila Dosal ha tratado de minimizar el escándalo y que éste se olvide, en el Congreso del Estado, por el contrario, el coordinador de la bancada del PRI, Felipe Cervera Hernández, declaró el mismo martes 10 que la autoridad correspondiente tiene que hacer la investigación y sancionar al ahora exfiscal (...) porque éste es un hecho sumamente escandaloso, insultante y que él no recuerda otro que se hubiese dado de esta magnitud.

El punto de vista de Cervera Hernández tiene peso en este caso porque sin el apoyo de su partido es casi imposible que el Congreso (el encargado de nombrar al nuevo fiscal) apruebe la terna que envió Vila Dosal para reemplazar a Cetina Arjona.

Como ya publicamos, entre las muchas declaraciones de éste que se escuchan en las grabaciones destaca sobre todo la publicada el jueves 5 de noviembre, según la cual el exfuncionario habría dicho en alguna fecha de 2019 lo siguiente: “Está cabrón ser fiscal. Tienes mucho poder realmente, no tienes idea. Manejas al Poder Judicial, manejas a los jueces, a todo puto mundo; y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

Después señala: “De veras..., puta, de veras que no sé por qué nunca usaron el poder los fiscales (anteriores), pero el poder para hacer mamadas..., te voy a decir la verdad: para hacer lana, para moverse..., de veras, te lo estoy diciendo. Les valía madres y dejaban a Luis Saidén (Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública), que haga..., (aunque) la Fiscalía es mucho más que Luis Saidén..., no chinguen”.

En la misma grabación se oye la opinión de Cetina Arjona sobre el trabajo de Saidén Ojeda. Dice, dirigiéndose a un interlocutor no identificado, que el comandante policiaco sabe venderse. “Es chingón, mis respetos (pero) yo tengo pedos con el hijueputa, ya se lo dije..., mira, eres un maricón”.

“Pero, ¿por qué? ¿Se pone muy cabrón?”, pregunta el interlocutor.

“Es que manda mamadas, no respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves..., ¡puta, lo que quiera!”

Con respecto a estas declaraciones, la licenciada Fritz Sierra deslindó al gobierno del Estado y precisó el 10 de noviembre que “cada persona es responsable de sus propios dichos”.

Antes de la divulgación de estas grabaciones, el Diario publicó que, de acuerdo con fuentes oficiales, el 6 de agosto Saidén Ojeda y el entonces fiscal habrían discutido agriamente, pues éste se habría negado a emitir una orden de cateo a las oficinas del empresario Gabriel Guzmán Millet “Gabino”, en la colonia Buenavista, donde se habrían refugiado seis delincuentes, uno de ellos muy ligado a esta persona, luego de asaltar con violencia una casa del norte de la ciudad.

Las diferencias entre el fiscal y el jefe de la Policía habrían seguido incluso hasta el mismo día de la renuncia de Cetina Arjona (el martes 3 de noviembre), cuando Vila Dosal intervino en otra discusión y esta vez le pidió su renuncia a Cetina.

De acuerdo con la serie de grabaciones dadas a conocer por Central 9, el ahora exfiscal también mantendría graves diferencias con la secretaria de Gobierno, abogada Fritz Sierra.

En uno de los audios se oye la voz del empresario dedicado a la compraventa de tierras ejidales Arturo Millet Reyes, presumiblemente cliente del despacho particular de Cetina Arjona, quien, al parecer, mantiene un litigio con otros particulares por la propiedad de varios terrenos de playa en Chabihau.

En la grabación se alcanza a oír cuando esta persona le pregunta a Cetina sobre el papel del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, defensor de sus contrarios y esposo de la secretaria de Gobierno, en la petición hecha por éste a la Fiscalía del Estado para asegurar esos predios.

Cetina Arjona le comenta a Millet Reyes que Estrada habría pedido el aseguramiento de esos predios a favor de su cliente y que el trámite respectivo lo intentaba hacer por medio de Rafael Pinzón Miguel, vicefiscal y funcionario muy cercano al matrimonio Estrada-Fritz.

Cetina Arjona le advierte a Millet Reyes que Estrada Avilés está en contra de él, en ese caso, y le dice que “tiene su fuerza el cabrón” y agrega textualmente: “María (la Licda. Fritz Sierra) sí lo está empujando, te lo digo, porque a mí no me lo pide, se lo piden a Rafael y él me habló (y le dije): no le digas que sé yo lo que te piden, para no dejarlos, pero cuando salga la liebre o una mamada (le podré decir a la secretaria de Gobierno), ¡oye, ven acá, no te hagas pendeja!”

“¿Si me entendiste? Porque María Fritz me conoce, Estrada me conoce, hasta más que cualquiera, fueron mi contraparte con las lámparas”.

Abogado de ABC Leasing

En efecto, Cetina Arjona, poco antes de llegar a la Fiscalía, encabezó al grupo de abogados yucatecos que defendió a la empresa ABC Leasing en su conflicto con el Ayuntamiento de Mérida por el tema de las luminarias.

Del lado de la Comuna, durante varios años, la defensa jurídica de ese caso la dirigió Pinzón Miguel, en su carácter de director de Gobernación en la primera administración de Renán Barrera Concha, auxiliado externamente por el despacho jurídico de Estrada Avilés y María Fritz Sierra. Continuará — HERNÁN CASARES C.

Otro motivo para sepultar el caso Cetina, a menos de un año de las elecciones, es que éste, con sus grabaciones, ha evidenciado la corrupción en el gobierno