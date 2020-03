Sencillos hábitos para sentir menos calor en casa

Sencillos hábitos ayudan a sentir fresco el entorno

Usar vestimenta ligera, de preferencia de algodón; no beber ni comer alimentos fríos o muy calientes, y mantener las ventanas cerradas durante el día y abiertas durante la noche son algunos consejos que puede seguir para permanecer fresco en casa y sin necesidad de usar el aire acondicionado todo el día.

Así lo comparte la doctora en arquitectura Sofía Fregoso Lomas, profesora investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, quien habla de cómo mitigar o afrontar a escala doméstica los efectos del calor.

Esto tiene que ver, entre otras cosas, con los hábitos de consumo, explica, de modo que en esta etapa de restricción, en la que hay que estar en casa, las personas deben echarle ganas a estos sencillos hábitos que ayudarán mucho para no sentir tanto calor, ahora que las temperaturas se elevaron.

Para empezar, aconseja seleccionar bien los alimentos a consumir y reducir los carbohidratos, pues todas las harinas generan calor.

También sugiere consumir alimentos a temperatura ambiente —ni fríos, ni calientes—, pues cuando se consumen calientes hacen sudar, la persona se deshidrata, se siente cansada y automáticamente se quiere estar a una temperatura más fría, y encender el abanico o el aire acondicionado.

La hidratación

Hidratarse es importante, algo que se pierde de vista, pues la mayoría de la gente olvida cuánta agua bebe, así que se recomienda tenerla en una jarra para saber qué cantidad se ingiere durante el día, ya que lo ideal son dos litros por persona y, por supuesto, se debe consumir a temperatura ambiente.

En cuanto a la vestimenta, reitera que se debe usar ropa de algodón porque absorbe el sudor, y no licra, que hace perder agua y por tanto deshidrata.

Las ventanas deben permanecer cerradas en las horas de más calor, pues contrario a lo que se piensa cuando están abiertas solo dejan pasar aire caliente, que hace que la casa se sienta más calurosa.

Lo ideal es abrirlas muy temprano por la mañana, después de las cuatro de la tarde y por la noche, lo que ayudará refrescar la casa.

Hay que tomar en cuenta que si hay niños o adultos mayores en casa, las ventanas se deben cerrar en la madrugada, cuando baja la temperatura, pues esas personas pueden enfermarse.

Si se quiere usar la computadora, se sugiere hacerlo sólo el tiempo necesario, y si es por ocio, tan sólo una hora, porque usa mucha energía y da calor.

Cuando se tiene un estudio que mira al oriente o poniente, se debe usar sólo en la tarde en el caso que mire al oriente, y en la mañana si mira al poniente; es decir, en el lado opuesto a donde se encuentre el sol.

Si no es posible usar el estudio por esta sugerencia, hay que buscar una habitación adecuada, llevar la laptop a un área más fresca y trabajar ahí.

Siguiendo todas estas recomendaciones, en su experiencia, no sólo no necesitará prender el aire acondicionado, sino que ni siquiera necesitará el ventilador.

En esta visión integral de cómo apaciguar el calor, la arquitecta indica que muchas personas acostumbran realizar ejercicio fuera de casa, pero ante la contingencia no pueden hacerlo.

Para no sentir tanto calor se deben hacer actividades de mediano impacto, como realizar labores de jardinería que no siempre se tienen tiempo de atender, y en las que se consume energía, lo que hará que no siente la necesidad de realizar ejercicio más fuerte.

Igual recomienda yoga, disciplina para la que hay muchos tutoriales youtube.

Otras alternativas

A largo plazo, recuerda que hay otras medidas que se pueden tomar, como el sombreamiento natural de las fachadas con elementos naturales como plantas, árboles y enredaderas; mantener un jardín en la casa, aunque sea pequeño, de bajo consumo de agua todo el año, y quienes no tengan espacio para un jardín pueden tener macetas.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

El uso de malla sombra en la fachada oriente o poniente es otra opción para sombrear el área y aminorar el calor, así como la malla simple que puede servir de soporte para las enredaderas, y de igual manera se puede pensar en los techos verdes que deben ser instalados por un técnico especialista.

