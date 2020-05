“Será aún más cara la electricidad”

“Este sería el peor efecto de nueva política federal”

Francisco Alfonso González Arceo, director de la empresa Perfect Home, especializada en la comercialización e instalación de paneles solares, considera que la nueva política de energía eléctrica sin duda afectará a los negocios que se dedican a las energías renovables, pero el verdadero impacto es que encarecerá aún más el costo de la electricidad en México.

Entrevistado sobre la entrada en vigor, el sábado pasado, del acuerdo de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, el empresario dijo que de momento no sabe el nivel de afectación a las empresas dedicadas a la venta e instalación de sistemas fotovoltaicos porque aún no se aprecia, pero los inversores de electricidad que usa su empresa son de los llamados inteligentes, controlables y monitoreables, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de la Secretaría de Energía (Sener) bien puede apagar los sistemas desde sus oficinas de control.

“Solo faltaría conocer cómo el Cenace enlazará los sistemas fotovoltaicos y los criterios o argumentos que utilizará para decidir la capacidad de suministro de cada circuito. Ahora mismo, el Cenace tiene un sistema en su página web sobre la distribución de la energía y puede ver si algún circuito está saturado”.

Sin embargo, lo que preocupa al empresario es que todo quedará sujeto al criterio del Cenace, no hay reglas claras porque esta nueva normatividad la sacó la Sener al vapor y en un proceso muy complicado, al grado que el presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria renunció por no estar de acuerdo con esas disposiciones impuestas.

“Nos afectará porque dependeremos del Cenace, no tenemos la garantía de que podamos inyectar electricidad directo al Sistema Eléctrico Nacional”, explicó.

“Digamos que estará sujeto a criterio del gobierno si te dan el permiso o no, ellos podrán decir cuándo tienes que apagar el inversor, pero uno de los puntos del acuerdo es que los inversores de electricidad tienen que ser inteligentes y controlables, esto quiere decir que desde el centro de mando del Cenace te podrán apagar el sistema. Es un tema muy complicado, no sabemos cómo va a funcionar. Además, no hay una regla clara, lo quieren aplicar a toda la red de distribución y, en estricta teoría, el Cenace podría negarte la instalación de paneles solares en una casa, un negocio o en una planta solar”.

“No solo están frenando las grandes inversiones en materia de energías renovables, sino que afectan a las pequeñas empresas y todo para favorecer a la CFE”, dijo.

González Arceo acotó que esta Política de Confiabilidad que impone el gobierno federal actual es un tema complicado, con muchas aristas y un trasfondo que tiene que ver con Pemex: Antes, explicó, Pemex vendía su petróleo a muchos países, pero en enero de este año entró en vigor una nueva ley que prohíbe que los combustibles rebasen el mínimo permitido de azufre, que es el .5%. El petróleo y combustible que tiene Pemex contiene más del 3% de azufre, por lo tanto no lo puede vender, así que el país está inundado de ese combustóleo contaminado y de allí se origina todo este problema de la nueva normatividad.

“El mercado eléctrico nacional despacha primero las energías renovables porque son más económicas”, detalló. “Ahora hay una baja demanda de combustibles en el país y un exceso de reservas, por lo tanto, Pemex nunca podría despachar primero su combustible, y con este acuerdo lo que el gobierno federal quiere hacer, en pocas palabras, es controlar toda la generación de energía renovable para que Pemex pueda despachar sus combustibles contaminados a las plantas eléctricas”.

Se le planteó que la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) advierten que la Política de Confiabilidad tendrá impacto negativo en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados y en 26 plantas solares fotovoltaicas y eólicas, que están listas para entrar en operación, más otros 18 proyectos que están en construcción y que en forma global representan más de 6,400 millones de dólares de inversión.

Afectación

“Definitivamente, va a afectar a todo el sector, pero independientemente del daño al sector privado, con todos los atropellos que se están dando, lo más grave de este caso es que en vez de que se abarate la electricidad, esta va a subir de precio, se va a encarecer aún más y se perderá todo lo que se había logrado en bajar el precio con las energías renovables”, advirtió.

“Las bajas tarifas que se habían logrado dejarán de existir. Volveremos a la época de los precios altísimos de electricidad porque la producción de electricidad en las plantas de la CFE es más cara. Un mega de energía renovable se despacha en 20 dólares y ese mismo volumen en la CFE cuesta normalmente 140 dólares. Este alto costo de la producción de energía eléctrica de la CFE hará que el precio de la electricidad suba de precio para todos”, puntualizó.

Dijo que este es el más grave problema de todo este acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, independientemente de la incertidumbre que ya genera, porque va a encarecer el precio de la energía eléctrica de México y eso afectará la productividad y la economía de todos.

“La gente no sabe esta parte de las consecuencias de este acuerdo de la Sener y CFE”, recalcó. “El gobierno dirá: ‘qué importa que se vayan los empresarios’... claro, qué importa porque afectará a todos los mexicanos, porque las viviendas, negocios y todo el que consuma electricidad pagará mucho más”.— J.C.C.