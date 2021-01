Será difícil comprar vacunas contra Covid para Yucatán: Mauricio Vila

MÉRIDA.- El Gobernador Mauricio Vila Dosal consideró como una muestra de sensibilidad la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de autorizar que las entidades federativas e, incluso, empresas, puedan comprar dosis de vacunas; sin embargo aclaró que será difícil que se puedan conseguir, toda vez que los laboratorios farmacéuticos ya tienen comprometida su producción con los Gobiernos nacionales.

“Esta es una buena noticia. Pero también es importante señalar que hay que ser realistas con este tema, de que la producción ya está comprometida''.

''En el caso de Yucatán, hemos estado en comunicación con varias farmacéuticas y nos indican que tienen ya prácticamente sus producciones comprometidas''.

''Nosotros estamos saliendo a comprar ahora, cuando los Gobiernos federales, no sólo de México, sino de todo el mundo, salieron a comprar desde agosto”, externó Vila Dosal en entrevista.

''Lo que vamos estar haciendo los integrantes de la GOAN, es un pull con el número de vacunas que podamos adquirir para tener, entre todos, una fuerza de adquisición más grande'', comentó Vila Dosal.

López Obrador anunció este mañana durante su conferencia de prensa, que dio instrucciones para que cualquier Gobierno estatal o empresa pueda adquirir vacunas, siempre y cuando anexen el contrato con la cantidad y que sea con una farmacéutica autorizada en México.

Plan de vacunación Yucatán

Respecto al plan de vacunación, informó que se crearán nuevas brigadas de vacunación que constarán de 12 personas.

El Gobernador comentó que, de estas 12 personas, hay un promotor del programa “Sembrando vida”; uno del programa de las Becas “Benito Juárez”, dos servidores de la nación, dos voluntarios –que no sabemos quiénes van a ser los voluntarios ni cómo se van a elegir–, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas, un doctor y una enfermera; ''lo cual preocupa ya que los únicos que saben vacunar es el doctor y la enfermera''.

''Ese personal médico no es suficiente para atender a las personas que puedan tener algún tipo de reacción. Otra de las preocupaciones que tenemos es que se está planteando que la vacunación se realice en los Centros Integradores del Bienestar, que son estas oficinas de gobierno, que instala el Gobierno federal, pero que son eso, oficinas burocráticas, con un mobiliario de sillas y mesas; no tienen una cama, no tienen para atender a alguien que se sienta mal, no tienen un refrigerador para cuidar la temperatura de las vacunas'', explicó Vila Dosal.

“Lo que nosotros proponemos es que, en lugar de hacer la vacunación en los Centros Integradores del Bienestar, se pueda hacer en los centros de salud o unidades médicas que están en las comunidades y que pudieran ser del IMSS, del Issste o de los Gobiernos estatales”, finalizó el Gobernador.