Sigue la polémica por el presupuesto entre 2 diputados

“Mi discusión con la diputada del PAN (Rosa Adriana Díaz Lizama) no fue por pedir al gobierno que nos aumenten el presupuesto, sino para recordarle que el Ejecutivo no ha cumplido con el pago de 10 millones de pesos del pasivo que debe al Congreso del Estado, y es parte de lo que estamos incluyendo en el presupuesto para 2021, sería bueno que no diga verdades a medias, o mentiras a medias”, dijo ayer Miguel Candila Noh, diputado de Morena.

Al responder a las declaraciones de la diputada panista, quien manifestó que no es viable el proyecto de presupuesto del Congreso para 2021 por $262.342,027 y que debe reducirse, lo que motivó un debate entre ambos, el morenista señaló que no fueron exactas, más bien tergiversó lo que él dijo en la Junta de Gobierno, y así lo expondrá en la tribuna del Congreso.

Anteayer informamos entre las declaraciones de la panista, que según ella el coordinador de Morena Miguel Candila dijo en la Junta de Gobierno que se debería aumentar el presupuesto porque “los diputados mandamos”, a lo que ella respondió que eso se lo exigiera a los diputados federales de su partido quienes tienen facultad para no recortar recursos a los estados.

El diputado de Morena se comunicó a esta redacción para pedir se aclare esta situación que consideró más una mentira de la legisladora del PAN, porque al defender el proyecto del presupuesto que finalmente se aprobó, le recordó a Rosa Adriana que el Ejecutivo del Estado aún no cumple su palabra de reponerles el pasivo de $10 millones que les debe.

Ante el señalamiento de que se debe recortar el presupuesto que hacía la diputada —continuó el morenista—, le recordé que en una reunión con los funcionarios del Ejecutivo donde negociábamos el presupuesto antes de aprobarlo el año pasado, prometieron que nos entregarían los 10 millones de pesos del pasivo que vienen arrastrando hace años a favor del Congreso, y hasta hoy no lo envían.— David Domínguez

“Fue más un recordatorio que le hice a la diputada de porque el presupuesto asciende a esa cantidad, porque estamos incluyendo los 10 millones de déficit que nos debe el Ejecutivo, nos prometió y sigue sin cumplirle al Congreso, no queremos pensar que sea venganza porque no le aprobamos el último crédito que quería, pero el hecho es que no ha mandado ese recurso”, puntualizó.